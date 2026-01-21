Что нельзя включать в торговую надбавку на социальные продукты – акимат Астаны

В ходе брифинга на площадке РСК Астаны руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей столицы Галымжан Ильясов сообщил, что превышение торговой надбавки на СЗПТ более 15% влечет административную ответственность для предпринимателей. В накрутку нельзя включать расходы на транспортировку, хранение социально значимых товаров, также расходы по обслуживанию кредитов.

— Согласно статье 9 закона о регулировании торговой деятельности, на все товары, кроме СЗПТ предприниматели устанавливают цены самостоятельно, а на СЗПТ устанавливают торговую надбавку не более 15 процентов. При нарушении этого требования на физических лиц и малые предприятия на накладывается штраф в размере 5 МРП, на средних предпринимателей — 35 МРП и, соответственно, на крупный бизнес — 150 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф удваивается, — сказал Галымжан Ильясов.

Фото: Kazinform

В департаменте отметили, расширение перечня СЗПТ в большей степени затрагивает промежуточных реализаторов продукции. Включение товаров в перечень СЗПТ освобождает производителей и импортеров от обязанности выплачивать торговым сетям вознаграждения и ретро-бонусы. Это даст бизнесу возможность направлять высвободившиеся средства на собственное развитие. А также соблюдение субъектами торговли размера торговой набавки не более 15% позволит снизить конечную стоимость продукции для населения и обеспечить стабилизацию продовольственной инфляций.

Спикер напомнил, что основная цель расширения перечня социально значимых продовольственных товаров — сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность. Это мера предпринимается из-за высокой волатильности цен в последнее время на эти продукты питания, которые входят в ежедневный рацион потребления граждан.

Приказом МТИ РК от 23 декабря 2025 года к СЗПТ относится 31 товар, в том числе мука, хлеб, некоторые макаронные изделия, крупы и овощи-фрукты, яйцо, чай, соль.

— Необходимо отметить, что кулинарное изделие, кулинарный полуфабрикат, кулинарная продукция не является СЗПТ, за исключением фарша. Соответственно маринованные огурцы, помидоры, маринованные мясные, куриные продукты, а также порционные, мелкокусковые мясные полуфабрикаты сюда не входят, — напомнил Галымжан Ильясов.

