Социально значимые продукты: что Казахстан завозит из-за рубежа

Самообеспеченность сахаром, к примеру, составляет 33%, творогом — 52%, мясом птицы — 79%, гречкой — 80%. В список СЗПТ предлагается добавить еще помидоры, огурцы, яблоки, несколько видов говядины, свежую и мороженую рыбу, ультрапастеризованное молоко, сметану, твердый сыр и черный чай. Большинство этих позиций тоже завозятся в Казахстан из-за рубежа.

В МСХ пояснили, что расширение перечня необходимо «для обеспечения прозрачности ценообразования и исключения непродуктивных посредников, накручивающих высокую торговую надбавку». Здесь же подчеркивается, что мера временная, но создаст стимулы для отечественных производителей расширять производства и увеличивать мощности. А также предоставит доступ к государственной поддержке, в частности, льготным грузоперевозкам СЗПТ, а также фиксированным тарифам на коммунальные услуги. В МСХ прогнозируют, что это снизит конечную стоимость продукции и позволит бизнесу направлять высвободившиеся средства на развитие.

Однако расширение списка не устраняет ключевую проблему продовольственной безопасности. Казахстан по-прежнему сохраняет высокую зависимость от импорта по ряду основных товаров. При профиците по муке, рису, картофелю, луку, подсолнечному маслу и соли, рынок остается уязвимым по сахару, творогу, мясу птицы, гречке и кисломолочной продукции.

Импортная корзина формируется за счет поставок из соседних стран. По данным Министерства сельского хозяйства, основными импортерами помидоров являются Туркменистан, Китай и Узбекистан, огурцов — Иран, Китай и Россия, говядины — Беларусь, Россия и Украина. Рыба поступает преимущественно из России, Норвегии, Китая, Турции и Франции.

Чтобы снизить импортозависимость, МСХ реализует комплексную стратегию увеличения внутреннего производства.

— В рамках Дорожной карты по исполнению поручения Главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза Министерством ведется работа по диверсификации структуры посевных площадей. Основной задачей диверсификации является оптимизация площадей монокультуры пшеницы, а также водоемких культур (рис, хлопок) и расширение альтернативных высокорентабельных культур (масличных, овощебахчевых, кормовых и др.), — ответили в пресс-службе МСХ РК.

Так, сокращение монокультуры пшеницы позволило расширить площади зернобобовых, масличных и овощных культур. Посевы масличных доведены до 4 млн га, подсолнечника — до 1,8 млн га, картофеля — до 131,2 тыс. га.

Параллельно растут объемы животноводства. Поголовье КРС достигло 8,4 млн голов, лошадей — 4,4 млн, птицы — 48,3 млн. Производство мяса составляет 914 тыс. тонн, молока — 3,25 млн тонн, яиц — 3,78 млрд штук.

— Сегодня казахстанская сельхозпродукция экспортируется более чем в 15 стран, включая государства ЕАЭС, ЕС, СНГ, страны Персидского залива, а также Китай, Республику Корея, Японию, Азербайджан, Узбекистан, Монголию. В целом в реестр экспортеров зарубежных стран включено 3702 предприятия, — подчеркнули в ответе на официальный запрос в министерстве.

Особое внимание уделяется развитию переработки мяса. Для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью предусмотрены субсидии до 25%, льготные кредиты под 2,5% годовых на инвестиции и под 5% на оборотные средства, снижение НДС на переработанную продукцию на 70%, тарифные квоты на импорт говядины.

— Это небольшой задел, который мы должны подтянуть и закрыть, чтобы выполнить задачи по импортозамещению. Сейчас у нас реализовано около 150 проектов на сумму более 250 млрд тенге. Но это еще не конец, до конца года мы цифры подтянем. На следующий год планируем реализовать более 250 проектов, — отметил руководитель управления инвестиционной политики МСХ РК Талгат Бакенов.

