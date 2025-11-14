РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:49, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Имущество на 11,6 млрд тенге конфисковано у группы компаний «Бипэк Авто» в ВКО

    В Восточном Казахстане в доход государства конфисковано имущество группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» на сумму 11,6 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Pexels

    Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    — С начала года в производстве департамента находилось 17 уголовных дел. Одно из крупнейших — расследование в отношении группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто». По итогам следственных действий в государственную собственность обращено имущество общей стоимостью свыше 11,6 млрд тенге. В их числе автотранспорт, объекты недвижимости, воздушные суда и база отдыха, — сообщил Тимур Муканов.

    Он также отметил, что государству возвращено здание технопарка «Алтай», ранее незаконно выведенное из собственности Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

    — Оценочная стоимость объекта составляет около 1,5 млрд тенге. Благодаря работе следственных органов стратегический образовательный объект региона вновь перешёл под контроль государства, — подчеркнул Муканов.

    Ранее сообщалось, что изъятый у «БИПЭК АВТО» санаторий в ВКО в 2024 году продали с аукциона.

    А бывший глава «Бипек Авто - Азия Авто» Анатолий Балушкин заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.

     

     

    ВКО Регионы Казахстана Имущество
    Нелли Нигматуллина
