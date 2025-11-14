Имущество на 11,6 млрд тенге конфисковано у группы компаний «Бипэк Авто» в ВКО

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

— С начала года в производстве департамента находилось 17 уголовных дел. Одно из крупнейших — расследование в отношении группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто». По итогам следственных действий в государственную собственность обращено имущество общей стоимостью свыше 11,6 млрд тенге. В их числе автотранспорт, объекты недвижимости, воздушные суда и база отдыха, — сообщил Тимур Муканов.

Он также отметил, что государству возвращено здание технопарка «Алтай», ранее незаконно выведенное из собственности Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

— Оценочная стоимость объекта составляет около 1,5 млрд тенге. Благодаря работе следственных органов стратегический образовательный объект региона вновь перешёл под контроль государства, — подчеркнул Муканов.

Ранее сообщалось, что изъятый у «БИПЭК АВТО» санаторий в ВКО в 2024 году продали с аукциона.

А бывший глава «Бипек Авто - Азия Авто» Анатолий Балушкин заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.