Изъятый у «БИПЭК АВТО» санаторий в ВКО продали с аукциона

На сайте электронной торговой площадки e-auction по продаже государственной собственности прошли торги санатория «Рахмановские ключи» в ВКО. Ранее комплекс принадлежал автохолдингу «БИПЭК АВТО», владельца которого обвинили в мошенничестве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сам санаторий находится в Катон-Карагайском районе в 450 километрах от Усть-Каменогорска, в центре Алтайских гор на высоте 1760 метров над уровнем моря и занимает общую площадь в 7091,3 квадратных метра. Рыночная стоимость всего комплекса составила 1,6 млрд тенге.

Фото: e-auction.gosreestr.kz

«Рахмановские ключи» были открыты еще в 1964 году и изначально предназначались для лечения минеральными водами. На территории комплекса расположены типовые двухэтажные коттеджи на 15 человек, пять одноэтажных «полулюкс» коттеджа для 1-3 человек, два лечебных комплекса, столовая с мансардой, прачечная, кофе-бар, магазин, ресторан с двумя террасами, баня, пекарня, АЗС и мечеть с двумя беседками.

Отметим, что объект не принимает гостей с 2021 года.

Напомним, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году сообщило, что АО «Азия Авто – Бипэк Авто», несмотря на выделенные в течение ряда лет государством значительные средства, не выполнило в надлежащем порядке взятые на себя обязательства.

После этого была выдана санкция на меру пресечения в виде ареста в отношении основного акционера и председателя АО А.М.Балушкина.

Анатолий Балушкин являлся контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». Он находится за границей и был объявлен в международный розыск.

5 декабря 2022 года сообщалось о задержании одного из руководителей группы компаний «Азия Авто – Бипэк Авто», которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.

9 февраля 2023 года экс-руководителя «Азия Авто – Бипэк Авто» Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия.