Экс-руководителя «Азия Авто – Бипэк Авто» Анатолия Балушкина вызвали на следственные действия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу уведомляет о вызове подозреваемого бизнесмена Анатолия Балушкина в орган досудебного расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Агентство по финансовому мониторингу в соответствии с нормами УПК РК уведомляет о вызове подозреваемого Балушкина Анатолия Михайловича, 28.05.1970 года рождения, находящегося за пределами Республики Казахстан и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования.

Подозреваемому Балушкину А. М. необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2023 года явиться в административное здание департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: Усть-Каменогорск, улица Новаторов, дом 7/2 для проведения следственных действий», - сообщили в агентстве.

В ведомстве также пояснили, что для участия в следственных действиях подозреваемый Балушкин А. М. вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

«Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования», - заключили в Агентство по финансовому мониторингу.

Напомним, что Анатолий Балушкин являлся контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». Он находится за границей и был объявлен в международный розыск.

5 декабря прошлого года сообщалось о задержании одного из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.