Иммиграция в Британию снизилась почти на полмиллиона из-за ужесточения визовых правил

Согласно данным, опубликованным британской Национальной статистической службой, долгосрочная иммиграция в Великобританию за период с июня 2024 года по июнь 2025 года составила 898 тысяч человек, что на 401 тысячу меньше, чем годом ранее (1,299 млн).

К концу июня 2025 года большинство прибывших составляли граждане неевропейских стран — 670 тысяч человек. Хотя это меньше прошлогоднего уровня в 1 млн, основное сокращение обусловлено не уменьшением числа нелегальных мигрантов, а резким спадом въездов по визам для членов семей работников и студентов — примерно на 70%, что связано с ужесточением правил выдачи виз для этих категорий.

Чистая миграция (разница между долгосрочным въездом и выездом) за год, завершившаяся июнем 2025-го, оценивается в 204 тысячи человек. Большинство людей, покинувших страну в этот период, были гражданами неевропейских государств — 286 тысяч человек. Примерно половина из них когда-то приехала в Великобританию по учебным визам.

Миграционная тема уже более десяти лет доминирует в политической повестке Великобритании, и сменяющие друг друга правительства стремятся сократить приток приезжих за счет более строгих визовых правил и повышения порога заработной платы.

Правительство лейбористов усиливает меры еще больше, пытаясь противостоять ультраправой партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем, чья антимиграционная риторика обеспечивает ей заметное преимущество в опросах общественного мнения.

Несмотря на общее сокращение миграционных потоков, многие британцы по-прежнему считают эту тему одной из главных проблем страны. Общественное беспокойство в значительной степени связано с мигрантами, нелегально пересекающими Ла-Манш на небольших лодках из Франции, главным образом соискателями убежища из Афганистана, стран Африки и Ближнего Востока.

В этом месяце правительство объявило о масштабных изменениях: вводится временный статус беженца, ускоряются процедуры депортации нелегальных мигрантов, а срок, необходимый некоторым иностранным работникам для получения вида на жительство, увеличивается с пяти до десяти лет.

Политика по закрытию иммиграционного маршрута для работников сферы ухода — сиделок на дому и социальных работников, являвшихся одним из крупнейших источников трудовой миграции последних лет, вступила в силу в июле и, как ожидается, приведет к дальнейшему падению показателей миграции в ближайшие годы.

