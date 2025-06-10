Имена ветеранов ВОВ будут присвоены восьми улицам в Акмолинской области

По словам руководителя отдела развития языков и ономастики УВП Акмолинской области Айгуль Талпаховой, на сегодня в области проходят публичные слушания.

— Глава государства отметил, что давать имена ветеранов ВОВ будут только тем улицам, у которых нет названий. А таких у нас в Акмолинской области очень мало. Мы предложили 24 кандидатов, выбрали восемь: три улицы — в городе Косшы, одна — в Кокшетау и четыре — в Целиноградском районе, — поделилась Айгуль Талпахова.

Чьи именно имена в скором времени будут носить акмолинские улицы, пока не называется. Чиновники озвучат их по окончании всех процедур и дадут пояснения, почему были выбраны именно эти кандидаты.

— Сейчас мы готовим документы. Город областного значения будет рассматривать республиканская ономастическая комиссия, а четыре улицы Целиноградского района мы рассмотрим на областной ономастической комиссии, далее отправим документы в министерство. Окончательное решение будет принято после согласования с ними, — добавила Айгуль Талпахова.

Скорее всего, процедура займет еще несколько месяцев.

Напомним, инициатива присвоить улицам имена земляков — героев войны была запущена по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне республиканская ономастическая комиссия приняла решение об обновлении топонимики по всей стране.

В Актобе безымянным улицам присвоят имена 26 ветеранов ВОВ. 47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области.