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    17:44, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Имена ветеранов ВОВ будут присвоены восьми улицам в Акмолинской области

    Имена героев будут присвоены улицам в Кокшетау, Косшы и в Целиноградском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветераны ВОВ
    Фото: Kazinform

    По словам руководителя отдела развития языков и ономастики УВП Акмолинской области Айгуль Талпаховой, на сегодня в области проходят публичные слушания.

    — Глава государства отметил, что давать имена ветеранов ВОВ будут только тем улицам, у которых нет названий. А таких у нас в Акмолинской области очень мало. Мы предложили 24 кандидатов, выбрали восемь: три улицы — в городе Косшы, одна — в Кокшетау и четыре — в Целиноградском районе, — поделилась Айгуль Талпахова.

    Чьи именно имена в скором времени будут носить акмолинские улицы, пока не называется. Чиновники озвучат их по окончании всех процедур и дадут пояснения, почему были выбраны именно эти кандидаты.

    — Сейчас мы готовим документы. Город областного значения будет рассматривать республиканская ономастическая комиссия, а четыре улицы Целиноградского района мы рассмотрим на областной ономастической комиссии, далее отправим документы в министерство. Окончательное решение будет принято после согласования с ними, — добавила Айгуль Талпахова.

    Скорее всего, процедура займет еще несколько месяцев.

    Напомним, инициатива присвоить улицам имена земляков — героев войны была запущена по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне республиканская ономастическая комиссия приняла решение об обновлении топонимики по всей стране. 

    В Актобе безымянным улицам присвоят имена 26 ветеранов ВОВ. 47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области.

    Теги:
    Переименование Регионы Казахстана Ветераны войны ВОВ Акмолинская область Ветераны
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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