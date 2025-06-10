РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Актобе безымянным улицам присвоят имена 26 ветеранов ВОВ

    В городе Актобе и четырёх районах области безымянные улицы получат имена ветеранов Великой Отечественной войны. После организационных мероприятий предложения будут рассмотрены на заседании областной ономастической комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветераны
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    Как сообщили в управлении по развитию языков Актюбинской области, имена героев Советского Союза уже были увековечены ранее. В этом году планируется присвоить имена 26 ветеранов Великой Отечественной войны безымянным улицам.

    — В настоящее время ведутся организационные работы на основании приказа министра культуры и информации. Акиматы города Актобе и районов учитывают мнение местного населения. В частности, в городе Актобе будут названы улицы в честь 11 ветеранов, в Мугалжарском районе — 3, Хромтауском — 7, Иргизском — 4 и в Шалкарском районе в честь одного ветерана. После завершения этих работ предложения будут направлены на рассмотрение областной ономастической комиссии, — сообщили в управлении по развитию языков.

    Ранее стало известно, что 47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области.

    Теги:
    Переименование Регионы Казахстана Актобе Ветераны войны Актюбинская область Ветераны
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают