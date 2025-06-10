В Актобе безымянным улицам присвоят имена 26 ветеранов ВОВ

Как сообщили в управлении по развитию языков Актюбинской области, имена героев Советского Союза уже были увековечены ранее. В этом году планируется присвоить имена 26 ветеранов Великой Отечественной войны безымянным улицам.

— В настоящее время ведутся организационные работы на основании приказа министра культуры и информации. Акиматы города Актобе и районов учитывают мнение местного населения. В частности, в городе Актобе будут названы улицы в честь 11 ветеранов, в Мугалжарском районе — 3, Хромтауском — 7, Иргизском — 4 и в Шалкарском районе в честь одного ветерана. После завершения этих работ предложения будут направлены на рассмотрение областной ономастической комиссии, — сообщили в управлении по развитию языков.

Ранее стало известно, что 47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области.