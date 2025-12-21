Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $700 млрд

Это произошло после того, как Верховный суд Делавэра отменил решение суда низшей инстанции, аннулировавшее пакет опционов на акции Tesla, ныне оцениваемый в $139 млрд. По оценке Forbes, после успешной апелляции состояние Маска достигло рекордных $749 млрд.

С января 2024 года Forbes снижал оценку стоимости спорных опционов Tesla на 50% — с тех пор, как Суд канцелярии Делавэра постановил, что процесс их предоставления Маску в 2018 году был несправедливым из-за его контроля над советом директоров Tesla. После того как в пятницу Верховный суд Делавэра заявил, что «расторжение [опционов] было неправомерной мерой», Forbes убрал этот дисконт, увеличив оценку чистого капитала Маска на $69,5 млрд.

После этого решения Tesla вновь стала самым ценным активом Маска. Помимо опционов, он владеет 12% обыкновенных акций производителя электромобилей, которые оцениваются в $199 млрд, что доводит общую стоимость его доли в Tesla до $338 млрд. И это без учёта отдельного рекордного компенсационного пакета, который Tesla предоставила Маску в ноябре. Этот пакет может принести ему до $1 трлн в виде дополнительных акций (до вычета налогов и затрат на разблокировку ограниченных акций), если Tesla, например, увеличит свою рыночную капитализацию более чем в восемь раз за следующие десять лет.

Второй по стоимости актив Маска — его примерно 42-процентная доля в SpaceX — сейчас оценивается всего на $2 млрд меньше, чем его активы в Tesla (примерно $336 млрд). Оценка основана на частном тендерном предложении, запущенном в этом месяце, которое оценило ракетостроительную компанию Маска в $800 млрд — против $400 млрд в августе.

Тем не менее именно SpaceX, а не Tesla, может сделать Маска первым в мире триллионером: сообщается, что компания нацелена на IPO в 2026 году, при котором её оценка может достичь около $1,5 трлн.