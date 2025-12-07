SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
SpaceX может стать самой дорогой частной компанией в мире с оценкой до $800 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Bell.
Космическая компания Илона Маска SpaceX запускает вторичную продажу акций по $400 за штуку. В случае успешной сделки стоимость компании может достигнуть $750–800 млрд, что сделает SpaceX самым дорогим стартапом в мире. На данный момент этот титул принадлежит OpenAI с оценкой $500 млрд.
В июле текущего года во время предыдущей вторичной продажи акции компании стоили $212, а общая оценка составляла около $400 млрд. По данным WSJ, SpaceX активно развивается: компания лидирует в ракетной отрасли, а число активных пользователей спутникового сервиса Starlink достигло 8 млн.
Сделка проходит в рамках полугодового тендерного предложения, когда сотрудники и ранние инвесторы могут продать свои бумаги и получить доход, несмотря на то что SpaceX остаётся частной уже почти 25 лет.
По информации The Information, компания планирует провести IPO во второй половине 2026 года.