SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире

Космическая компания Илона Маска SpaceX запускает вторичную продажу акций по $400 за штуку. В случае успешной сделки стоимость компании может достигнуть $750–800 млрд, что сделает SpaceX самым дорогим стартапом в мире. На данный момент этот титул принадлежит OpenAI с оценкой $500 млрд.

В июле текущего года во время предыдущей вторичной продажи акции компании стоили $212, а общая оценка составляла около $400 млрд. По данным WSJ, SpaceX активно развивается: компания лидирует в ракетной отрасли, а число активных пользователей спутникового сервиса Starlink достигло 8 млн.

Сделка проходит в рамках полугодового тендерного предложения, когда сотрудники и ранние инвесторы могут продать свои бумаги и получить доход, несмотря на то что SpaceX остаётся частной уже почти 25 лет.

По информации The Information, компания планирует провести IPO во второй половине 2026 года.