    04:20, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире

    SpaceX может стать самой дорогой частной компанией в мире с оценкой до $800 млрд, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Bell.

    SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
    Фото instagram.com/spacex

    Космическая компания Илона Маска SpaceX запускает вторичную продажу акций по $400 за штуку. В случае успешной сделки стоимость компании может достигнуть $750–800 млрд, что сделает SpaceX самым дорогим стартапом в мире. На данный момент этот титул принадлежит OpenAI с оценкой $500 млрд.

    В июле текущего года во время предыдущей вторичной продажи акции компании стоили $212, а общая оценка составляла около $400 млрд. По данным WSJ, SpaceX активно развивается: компания лидирует в ракетной отрасли, а число активных пользователей спутникового сервиса Starlink достигло 8 млн.

    Сделка проходит в рамках полугодового тендерного предложения, когда сотрудники и ранние инвесторы могут продать свои бумаги и получить доход, несмотря на то что SpaceX остаётся частной уже почти 25 лет.

    По информации The Information, компания планирует провести IPO во второй половине 2026 года.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
