Маск лишился статуса триллионера спустя две недели после рекорда

Илон Маск прокомментировал снижение своего состояния после того, как перестал быть единственным в мире человеком с капиталом более $1 трлн, передает Kazinform.

По данным Bloomberg, сейчас его состояние оценивается в $719 млрд.

Основатель SpaceX и Tesla отреагировал на обновленный рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

— Бывший триллионер, — написал в соцсети X предприниматель.

Напомним, Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $1 трлн, 12 июня. Это произошло после начала торгов акциями SpaceX.

Спустя менее двух недель стоимость его активов начала снижаться. Уже 24 июня капитал предпринимателя оценивался в $957 млрд, из-за чего он утратил статус триллионера.

Таким образом, Илон Маск оставался обладателем состояния свыше $1 трлн почти две недели, после чего вновь вернулся в категорию миллиардеров, несмотря на то что продолжает возглавлять рейтинг самых богатых людей мира.

Накануне компания SpaceX успешно провела 13-й испытательный запуск многоразовой космической системы Starship.