Starship успешно приводнился после 13-го испытательного полета

Полет завершился мягким приводнением корабля в Индийском океане, которое в компании назвали самым успешным за всю историю программы.

Одной из главных задач полета стала проверка повторного запуска двигателей Raptor в космосе. Кроме того, компания впервые протестировала развертывание 20 спутников Starlink нового поколения V3 из грузового отсека корабля. Примерно через 20 минут после отделения аппараты, как и предусматривал сценарий испытаний, вошли в атмосферу и сгорели.

Отдельно испытывался ускоритель Super Heavy. На этот раз SpaceX отказалась от его захвата системой Mechazilla. После отделения от Starship ускоритель выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе.

Испытание стало следующим этапом программы после неудачного 12-го полета, состоявшегося в мае. Тогда Starship третьего поколения V3 взорвался после приводнения. После аварии специалисты компании доработали программное обеспечение и устранили выявленные технические проблемы.

SpaceX рассчитывает, что в будущем система Starship сможет выполнять широкий круг задач — доставлять экипажи и грузы на околоземную орбиту, выводить спутники, участвовать в экспедициях на Луну и Марс, а также использоваться для более дальних космических миссий. Проект предусматривает многократное использование как корабля Starship, так и ускорителя Super Heavy благодаря их вертикальной посадке.