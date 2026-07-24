SpaceX снова перенесла запуск Starship: названа новая дата

SpaceX вновь отложила 13-й испытательный запуск ракеты Starship. Новая попытка старта назначена на 24 июля, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

О переносе испытательного полета компания сообщила на своей странице в соцсети X.

— Из-за погодных условий 13-й испытательный полет Starship теперь запланирован на пятницу, 24 июля, — говорится в сообщении SpaceX.

Первоначально запуск планировали провести 16 июля, но старт был отменен за несколько минут до начала. Тогда глава компании Илон Маск сообщил, что автоматическая система прервала обратный отсчет после того, как часть двигателей не смогла выйти на рабочий режим.

После этого SpaceX рассчитывала выполнить запуск 23 июля, но погодные условия вынудили компанию вновь изменить график.

Предыдущий, 12-й испытательный полет состоялся в мае. Тогда в космос отправился Starship S39 — первый корабль третьего поколения V3. После приводнения аппарат взорвался. В SpaceX сообщили, что после анализа полета специалисты доработали программное обеспечение и устранили выявленные технические недостатки.

Компания рассчитывает, что система Starship станет универсальной космической платформой. В перспективе ее планируют использовать для пилотируемых миссий на околоземную орбиту, запуска спутников, полетов к Луне и Марсу, а также для более дальних космических экспедиций. Проект предусматривает многоразовое использование ускорителя Super Heavy и корабля Starship с вертикальной посадкой после завершения полета.