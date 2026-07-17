Запуск крупнейшей в мире ракеты Starship сорвался на стартовой площадке

Гигантская ракета Starship компании SpaceX была готова к испытательному запуску, однако за несколько секунд до старта часть двигателей не вышла на рабочий режим, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Автоматическая система безопасности прервала запуск, после чего над стартовой площадкой поднялись клубы дыма и пара.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что перед новой попыткой запуска будут заменены два двигателя, чтобы обеспечить успешное выполнение полета. По его словам, следующий старт может состояться уже в начале следующей недели.

Предстоящий полет станет 13-м испытанием Starship — крупнейшей и самой мощной ракеты в мире высотой 124 метра, оснащенной 33 двигателями.

Во время прямой трансляции было видно, как за три секунды до старта началось зажигание двигателей. Согласно телеметрии, четыре из них не запустились, после чего оставшиеся 29 были автоматически отключены. В результате ракета осталась на стартовом столе. Это первый случай, когда полноразмерный Starship отменил запуск буквально в последние секунды перед взлетом.

Сразу после отмены старта специалисты приступили к сливу топлива из ракеты.

По словам Маска, наиболее вероятное время новой попытки запуска — начало следующей недели.

До возникновения неполадки все условия благоприятствовали старту, включая погоду. Однако автоматическая система запуска сработала в штатном режиме, остановив полет. Запуск с недостаточным количеством работающих двигателей практически гарантировал бы неудачу. Несколько предыдущих испытаний Starship уже завершались взрывами.

На борту находились новейшие спутники Starlink

Во время испытательного полета Starship должен был вывести на орбиту 20 новейших спутников Starlink. Запуск планировался с космодрома Starbase на юге Техаса, недалеко от границы с Мексикой. Полет должен был продолжаться около часа.

Предполагалось, что спутники установят связь с уже действующей орбитальной группировкой Starlink и одновременно будут передавать изображения теплозащитного покрытия Starship.

Возвращение ни первой ступени ракеты-носителя, ни самого корабля не планировалось — после выполнения программы они должны были приводниться в океане.

Starship остается ключевым элементом лунной программы NASA

NASA рассчитывает использовать Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis. Для создания лунных посадочных модулей агентство заключило контракты со SpaceX и компанией Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу.

Согласно планам, Starship и посадочный модуль Blue Moon должны быть готовы к испытаниям уже в следующем году. Это позволит экипажу миссии Artemis III отработать стыковку корабля с посадочным модулем на околоземной орбите.

В ходе миссии Artemis IV, запуск которой запланирован не ранее 2028 года, один из этих аппаратов должен будет доставить двух астронавтов в район южного полюса Луны.