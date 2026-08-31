Айбек Дадебай определил приоритеты работы Курултая на предстоящий период

Курултай займется инвентаризацией действующего законодательства и приведением его в соответствие с новой Конституцией. Среди других приоритетов — развитие искусственного интеллекта, цифровых активов, миграционная политика, энергетика и регулирование онлайн-платформ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Курултая.

31 августа Председатель Курултая Айбек Дадебай провел заседание Бюро, на котором обсудили реализацию поручений Главы государства, основные направления предстоящей законотворческой работы, а также подготовку регламента Курултая.

Одной из первоочередных задач станет инвентаризация действующего законодательства и его приведение в соответствие с новой Конституцией. Эта работа войдет в планы профильных комитетов наряду с вопросами, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и актуальной социально-экономической и общественно-политической повесткой.

Депутатам предстоит работать над вопросами развития искусственного интеллекта и цифровых активов, совершенствования миграционной политики, поддержки детей с особыми потребностями, обеспечения энергетической устойчивости и развития альтернативной энергетики, а также регулирования онлайн-платформ и масс-медиа и другими. Отдельным направлением работы станет рассмотрение республиканского бюджета на ближайшие три года.

Айбек Дадебай отметил необходимость повышения эффективности парламентского контроля, обеспечения постоянной связи депутатов с населением и оперативного внедрения системы E-Parliament.

В ходе заседания Бюро также был поставлен ряд задач по подготовке проекта Регламента Курултая. Кроме того, за заместителями Председателя Курултая закрепили кураторство за постоянными комитетами.

Ранее Айбек Дадебай был избран председателем Курултая. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 144 депутата.

Также 28 августа в Астане состоялось первое заседание Курултая, на котором 145 избранных депутатов принесли присягу народу Казахстана.