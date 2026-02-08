ИИ как элемент управления: в Школе аналитики обсудили цифровую трансформацию госполитики

В рамках четвёртой недели программы участники сосредоточились на вопросах реализации государственной политики, оценке её эффективности, а также роли аналитики, данных и цифровых инструментов в принятии управленческих решений.

Фото: Сенат Парламента

Первым лектором дня выступил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. В своём выступлении он подробно остановился на практическом опыте внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в группе фонда, подчеркнув, что ИИ становится не вспомогательным инструментом, а полноценным элементом системы управления.

— Сегодня мы вступаем в этап, когда искусственный интеллект становится участником управленческих процессов. Для группы «Самрук-Қазына» это выражается не в экспериментальных проектах, а в конкретных результатах, повышении эффективности производства, прозрачности закупок и качестве управленческих решений. Наша задача встроить ИИ в ключевые процессы таким образом, чтобы он усиливал ответственность, предсказуемость и результативность управления, — отметил Нурлан Жакупов.