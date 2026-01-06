ИИ и новые технологии: Головкин представил планы реформы бокса

По словам Головкина, все озвученные планы по работе имеют конкретные цели — «укрепить доверие к организации, защитить ценности бокса и построить современную, устойчивую и профессиональную международную федерацию, которая в полной мере отвечает ожиданиям олимпийского движения и всего международного спортивного сообщества».

Приоритеты, озвученные Геннадием Головкиным, охватывают широкий спектр областей и включают в себя оперативную реорганизацию, постановку спортсменов в центр работы Всемирной федерации бокса, публикацию стратегической дорожной карты Всемирной федерации бокса до Олимпийских игр 2032 в Брисбене, усиление внимания к честности соревнований и судейству, планы по расширению внедрения и использования новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ), интеграцию с олимпийским календарем, расширение коммерческого развития и планы по дальнейшему росту членства и укреплению отношений с национальными федерациями.

Все это подкрепляется приверженностью к открытому диалогу с национальными федерациями и готовностью президента World Boxing напрямую работать над решением проблем и вопросов.

В рамках оперативной реорганизации World Boxing консолидирует свою деятельность в офисе в Лозанне (Швейцария) и создаст эффективную модель управления, основанную на прозрачности, подотчетности и эффективном принятии решений.

В течение следующих 12 месяцев World Boxing также представит свою стратегическую дорожную карту на период 2026–2032 годов. Стратегия определит планы долгосрочного развития организации и будет включать подробную информацию об укреплении центральной роли спортсменов, определении четкого пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и 2032 года в Брисбене, обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости и прозрачности, модернизации нормативных рамок.

Также намечен запуск глобальной онлайн-академии мирового бокса для спортивных менеджеров, спортсменов, официальных лиц, тренеров и рефери и судей. Один из важных вопросов, которые Головкин планирует решить, это обеспечение справедливости и честности соревнований, что является центральным элементом видения президента мирового бокса.

К 2026 году будет достигнут дальнейший прогресс в этой области для развития судейства, повышения уровня образования и профессиональных стандартов для рефери и судей, а также стандартизации процедур на всех соревнованиях. Она также будет включать внедрение новых технологий, в том числе элементов искусственного интеллекта для повышения объективности.

— Честность соревнований и судейство, доверие к результатам соревнований и справедливость являются краеугольным камнем любого вида спорта. Мы продолжим свою систематическую работу по дальнейшему повышению прозрачности и справедливости в судействе. Использование новых технологий и искусственного интеллекта станет ключевым фактором модернизации мирового любительского бокса в течение следующих 12 месяцев, когда планируется внедрение передовых цифровых инструментов и решений на основе ИИ как в процессах управления, так и в аналитических и связанных с соревнованиями процессах, которые будут направлены на повышение эффективности, прозрачности и доверия, — говорится в письме президента World Boxing.

Коммерческая деятельность будет направлена на укрепление статуса бокса как всемирно признанного вида спорта и повышение привлекательности, узнаваемости и ценности его соревнований, одновременно создавая устойчивые партнерства, поддерживающие долгосрочный рост. Отношения с национальными федерациями-членами будут улучшены за счет совершенствования управления данными и разработки новых цифровых коммуникационных платформ.

Все эти приоритеты подкрепляются стремлением ставить интересы спортсменов в центр деятельности международной федерации и личным обязательством нового президента тесно сотрудничать с национальными федерациями.

Ранее мы рассказывали о перспективах Головкина на посту президента World Boxing, а также о его вхождении в Зал славы мирового бокса.