ИИ будет управлять светофорами и автобусными маршрутами в Жамбылской области

Согласно карте цифровой трансформации региона, к 2028 году интеллектуальная транспортная система должна охватить всю улично-дорожную сеть. Речь идет о постоянном сборе и анализе данных о движении транспорта в режиме реального времени. Это позволит видеть фактическую загруженность дорог, выявлять проблемные участки и оперативно корректировать организацию движения — от схем проезда до режимов работы светофоров.

Одним из ключевых элементов этой системы станут адаптивные светофоры и датчики трафика. Уже в 2026 году такими решениями планируется оснастить 65% перекрестков, а к 2028 году — все основные узлы дорожной сети. Светофоры будут подстраиваться под интенсивность движения, что должно снизить заторы и сократить время в пути в часы пик.

Отдельное внимание уделяется общественному транспорту. Здесь ставку делают на ИИ-аналитику пассажиропотока. К 2028 году не менее 75% городских маршрутов планируется оптимизировать на основе цифрового анализа спроса. Это позволит заранее учитывать, где и в какое время возникает наибольшая нагрузка, корректировать интервалы движения и перераспределять подвижной состав, чтобы уменьшить переполненность автобусов и сократить ожидание на остановках.

Дополнительно в регионе планируют развивать цифровые сервисы мобильности. Речь идет об онлайн-оплате проезда, удобных сервисах для пассажиров и формировании мультимодального подхода к передвижению по городу. Власти рассчитывают, что такие решения сделают транспорт более предсказуемым, комфортным и доступным для жителей.

