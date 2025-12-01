Новый способ оплаты запустят в транспорте Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды высказался о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Алматы и внедрении альтернативного «Онай» способа оплаты за проезд, передает Kazinform.
Дархан Сатыбалды заявил, что в скором времени алматинцы и гости города смогут оплачивать за проезд в автобусах и троллейбусах Алматы не только через карточки «Онай».
— По оплате банковскими картами мы работаем, пригласили еще одну компанию, чтобы они заходили, и параллельно с «Онай» каждый пассажир, кто получает услуги общественного транспорта, мог платить не только «Онай», но и другими картами, — сказал Дархан Сатыбалды.
Что касается повышения тарифа, то, по словам акима Алматы, этого в планах пока нет.
— Для начала будет проведена работа по автобусным паркам, приобретем электробусы, газовые автобусы с учетом агломерации. На маршруты, охватывающие Алматинскую область, мы платим 40 млрд тенге субсидии, это маршруты в радиусе 50 км от границ города, — сказал Дархан Сатыбалды.