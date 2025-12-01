Новый способ оплаты запустят в транспорте Алматы

Дархан Сатыбалды заявил, что в скором времени алматинцы и гости города смогут оплачивать за проезд в автобусах и троллейбусах Алматы не только через карточки «Онай».

— По оплате банковскими картами мы работаем, пригласили еще одну компанию, чтобы они заходили, и параллельно с «Онай» каждый пассажир, кто получает услуги общественного транспорта, мог платить не только «Онай», но и другими картами, — сказал Дархан Сатыбалды.

Что касается повышения тарифа, то, по словам акима Алматы, этого в планах пока нет.