Идеолог Brexit анонсировал возвращение в политику

Один из идеологов выхода Великобритании из Европейского союза Найджел Фарадж, который несколько лет назад ушел из политики, анонсировал свое участие в грядущих досрочных парламентских выборах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На пресс-конференции Фарадж объявил, что возвращается к руководству ультраправой евроскептической партии Reform UK, которое он оставил в 2021 году ради журналистской карьеры.

Политик выразил мнение, что итоги парламентских выборов предопределены, и победу на них одержат лейбористы. Однако, на его взгляд, смена власти не приведет к необходимым для страны изменениям, в то время как ситуация может еще больше ухудшиться.

Фарадж будет возглавлять партию Reform UK в течение следующих пяти лет. Нынешний лидер Ричард Тайс, возглавлявший партию последние три года, добровольно сложил свои полномочия.

По прогнозам обозревателей, решение Фараджа вернуться в большую политику приведет к тому, что вопросы иммиграции займут центральное место в предвыборных дебатах.

Убежденный евроскептик Фарадж будет избираться в Палату общин по округу Клактон на юго-востоке Англии, большинство жителей которого поддержали выход Великобритании из ЕС на референдуме в 2016 году. Для политика это будет восьмая попытка стать депутатом британского парламента. Все предыдущие семь были неудачными.

Reform UK стремится привлечь избирателей с правыми взглядами, традиционно поддерживающих Консервативную партию, что может привести к разделению голосов на некоторых ключевых округах и, в итоге, к победе лейбористов.

Последние опросы YouGov показали, что Reform UK пользуется поддержкой 14% избирателей. Однако, поскольку в Великобритании голосование проводится по одномандатным округам, этой партии необходимо значительно улучшить свои результаты, чтобы пройти в Палату общин.

До роспуска британского парламента в преддверии выборов Reform UK в Палате общин представлял единственный депутат - Ли Андерсон, который вступил в нее в марте 2024 года, покинув ряды консерваторов.