    14:09, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хватает ли Казахстану собственных семян для посева и экспорта

    О том, насколько Казахстан обеспечен собственными семенами и планирует ли экспортировать их, рассказал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в прямом эфире мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр с эфира Jibek Joly
    Кадр с эфира Jibek Joly

    Как отметил Азат Султанов, по итогам текущего года 10,7% площадей высевается именно элитными семенами. Основные культуры – это зерновые, масличные, зернобобовые.

    – Министерство поставило задачу интенсивно увеличить объем внесения семян. Параллельно мы работаем над обеспеченностью семенами, которые производятся на территории Казахстана, и в первую очередь – это семена отечественной селекции, пригодные для природно-климатических условий Казахстана, – подчеркнул вице-министр.

    В настоящее время отечественные фермеры завозят извне небольшие партии для обновления сортов и смены исторических сортов. При этом, по словам Азата Султанова, с каждым годом обеспеченность семенами в Казахстане растет. Одновременно с этим показатель обеспеченности зерновыми культурами в Казахстане достиг 80%, добавил спикер.

    – Это говорит о продовольственной независимости. Можно сказать, что мы перестрахованы в случае каких-либо геополитических ситуаций с поставкой импортных семян, – считает Султанов.

    Если Казахстан обеспечен в первую очередь семенами зерновых культур, есть над чем работать по обеспеченности масличных, овощных и кормовых культур, добавил вице-министр.

    Как подчеркивает спикер, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева разработан специальный комплексный план по селекции семеноводства, где четкие индикаторы доведены до каждого научного учреждения, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра. Организация имеет в составе не только научные подразделения, но и опытные хозяйства, где внедряются научные разработки.

    – И в целом мы видим, что по зерновым культурам обеспеченность будет достигнута, и мы уже говорим об экспорте. Есть определенные договоренности с нашими партнерами – государствами-членами Евразийского сообщества, где мы имеем специальные соглашения, которые признаются. Соглашения позволяют использовать семена, внесенные в государственный реестр на территории Казахстана, – сказал Султанов.

    По словам спикера, Казахстан уже экспортирует семена в страны Центральной Азии. Также идет активный обмен сортами с заинтересованными в зерновых культурах с такими странами, как Таджикистан и Туркменистан.

    Напомним, что во время брифинга 3 декабря вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал ситуацию с возможным удорожанием мяса. О том, как Минсельхоз будет удерживать цены на мясо в Казахстане – читать в материале.

    Семена Наука Сельское хозяйство Аграрии Минсельхоз Зерно Экспорт Импорт
