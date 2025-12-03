Хватает ли Казахстану собственных семян для посева и экспорта

Как отметил Азат Султанов, по итогам текущего года 10,7% площадей высевается именно элитными семенами. Основные культуры – это зерновые, масличные, зернобобовые.

– Министерство поставило задачу интенсивно увеличить объем внесения семян. Параллельно мы работаем над обеспеченностью семенами, которые производятся на территории Казахстана, и в первую очередь – это семена отечественной селекции, пригодные для природно-климатических условий Казахстана, – подчеркнул вице-министр.

В настоящее время отечественные фермеры завозят извне небольшие партии для обновления сортов и смены исторических сортов. При этом, по словам Азата Султанова, с каждым годом обеспеченность семенами в Казахстане растет. Одновременно с этим показатель обеспеченности зерновыми культурами в Казахстане достиг 80%, добавил спикер.

– Это говорит о продовольственной независимости. Можно сказать, что мы перестрахованы в случае каких-либо геополитических ситуаций с поставкой импортных семян, – считает Султанов.

Если Казахстан обеспечен в первую очередь семенами зерновых культур, есть над чем работать по обеспеченности масличных, овощных и кормовых культур, добавил вице-министр.

Как подчеркивает спикер, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева разработан специальный комплексный план по селекции семеноводства, где четкие индикаторы доведены до каждого научного учреждения, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра. Организация имеет в составе не только научные подразделения, но и опытные хозяйства, где внедряются научные разработки.

– И в целом мы видим, что по зерновым культурам обеспеченность будет достигнута, и мы уже говорим об экспорте. Есть определенные договоренности с нашими партнерами – государствами-членами Евразийского сообщества, где мы имеем специальные соглашения, которые признаются. Соглашения позволяют использовать семена, внесенные в государственный реестр на территории Казахстана, – сказал Султанов.

По словам спикера, Казахстан уже экспортирует семена в страны Центральной Азии. Также идет активный обмен сортами с заинтересованными в зерновых культурах с такими странами, как Таджикистан и Туркменистан.

