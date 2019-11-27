«Холодное сердце-2» на казахском языке выходит в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел предварительный показ дублированного на казахский язык анимационного фильма «Холодное сердце-2/ Мұзды өлке-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продолжение трогательной истории о двух сестрах – Эльзе, управляющей снежной стихией, и Анне, способной растопить любое сердце, стал 33-м фильмом, выходящим в отечественный кинопрокат на государственном языке в рамках проекта «Өзіңнен баста».

Фильмы голливудских киностудий, предназначенные для семейного просмотра, дублируются на казахский язык по инициативе Корпоративного фонда «Болашақ» и компании «Меломан».

По сюжету фильма Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и неунывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Картину дублировали более 50 актеров, а также артисты хоровых коллективов. Главный саундтрек исполнил солист группы RinGo Данияр Отеген. В эпизоде также можно встретить небольшой отрывок из стихотворения Абая в исполнении снеговика Олафа, что вызывает смех у зрителей.

«Я здесь сыграла роль мамы Эльзы и Анны, которая, к сожалению, ушла из жизни. Мой муж, когда узнал об этом, очень удивился (смеется). Наверное, мой голос подходил на эту роль из-за того, что я многодетная мать. Но это тоже очень важная роль, даже если она короткая. По-моему, вышло неплохо. Я сразу прошла кастинг. Но это был мой первый дубляж, а раньше я исполнила саундтрек фильма «Аладдин». В целом, фильмы Disney нам очень нравятся, когда мы находились за рубежом, мы смотрели их на английском языке, а сейчас имеем возможность смотреть эти фильмы на родном языке. Очень счастливы и рады. Все очень качественно, спасибо инициаторам проекта», - сказала перед показом казахстанская певица и мама пятерых детей Динара Султан.

Стоит отметить, что предпоказ картины также прошел в городе Нур-Султан при поддержке партии «Nur Otan», а в Алматы ее показали при поддержке акимата города. В широкий прокат фильм на двух языках выйдет 28 ноября.

Добавим, в этом году также в широкий прокат на казахском языке в рамках данного проекта вышли картины «Дамбо» , «Алладин», «Король Лев» и «История игрушек-4» , «Малефисента: Владычица тьмы» .

За время реализации проекта «Өзіңнен баста» на казахский язык дублированы более 30 голливудских кинокартин, среди которых: «Тачки-2»/«Көліктер-2», «Мстители-2: Эра Альтрона»/«Кек алушылар: Альтрондəуірі», «Храбрая сердцем»/«Батылжүрек», «Тайна Коко»/«Коко құпиясы», «Моана» и другие.

Благодаря проекту, сегодня более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе «Walt Disney Pictures».