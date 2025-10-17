Холод, очереди и давка: жителям окраин Усть-Каменогорска не хватает автобусов

Жители поселков Согра, Солнечный и Радужный жалуются на дефицит автобусов, а те, что выходят на линию, переполнены.

Пассажиры снимают видео, на которых видно, как люди едва помещаются в салоне. Уже на второй остановке после конечной свободных мест нет, а на последующих — десятки ожидающих. Среди них женщины с детьми, школьники, беременные, пожилые люди.

— Вроде дали новые автобусы для пригородных поселков Усть-Каменогорска и Глубоковского района. Весной ситуация была лучше. Но с наступлением холодов рейсов снова меньше, и все вернулось на круги своя. Люди стоят в дверях, кто-то не успевает попасть на работу или учебу, — возмущены жители окраин.

На последней сессии областного маслихата депутаты утвердили субсидии перевозчикам — около одного миллиарда тенге на компенсацию затрат и обеспечение социально значимых маршрутов. Эти средства, в том числе, предназначены для Усть-Каменогорска.

— Мы выделили дополнительные средства, чтобы компенсировать убытки перевозчиков и улучшить транспортное сообщение в области. Средства направлены на поддержание регулярных маршрутов, особенно в отдаленных районах, — отметили в областном маслихате.

Теперь жители надеются, что чиновники не ограничатся отчетами о выделении денег, а действительно восстановят регулярное движение транспорта. Ведь за годы обещаний терпение у горожан, как и автобусы, — на исходе.

Ранее сообщалось, что оптимизация общественного транспорта вызвала массовые жалобы в Павлодаере.