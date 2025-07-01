Хочу показать уровень: как Рыбакина подходит к первому матчу Уимблдона

На старте «Уимблдона» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 11-ю строчку в мировом рейтинге, поделилась настроем, рассказала о своей физической форме и ожиданиях от первого матча.

О подготовке и самочувствии

Спортсменка подходит к турниру в хорошем физическом и эмоциональном состоянии. Продуктивная тренировочная неделя на травяном покрытии помогла подготовиться к важному старту.

— Чувствую себя хорошо. Неплохо отыграла на траве. Была неделя на подготовку. С нетерпением жду начала матча и, надеюсь, что смогу показать хороший уровень, — подчеркнула Рыбакина.

Уимблдон как особенный турнир

Для Рыбакиной «Уимблдон» имеет особую ценность. Именно на этих кортах она одержала свою главную победу в 2022 году. Возвращение в Лондон вызывает у нее теплые эмоции и дополнительную уверенность.

— Для меня «Уимблдон», конечно, очень многое значит, и я с большим удовольствием сюда возвращаюсь. Конечно, я чувствую себя уверенно на травяном покрытии, — отметила теннисистка.

Она добавила, что борьба на таком уровне требует полной самоотдачи в каждом поединке, независимо от статуса соперника.

— Я всегда стараюсь выложиться на максимум и с большим удовольствием играю здесь, несмотря на то, кто мой соперник, и буду стараться дойти как можно дальше, — подчеркнула она.

О психологическом давлении и важности команды

Выступления на турнирах серии «Большого шлема» сопровождаются серьезным эмоциональным напряжением, особенно для игроков топ-уровня. Рыбакина признает, что со временем пришло понимание, как справляться с внешним давлением.

— Сейчас у меня есть команда, которая окружает и помогает не думать о том, что происходит вне корта. В целом, стараюсь больше фокусироваться на своих тренировках, чтобы совершенствоваться, — рассказала спортсменка.

О матче с Элиной Аванесян

Во вторник Рыбакина сыграет с россиянкой Элиной Аванесян, занимающей 49-е место в рейтинге. В их очной встрече на грунтовом турнире в Риме в 2022 году сильнее была казахстанка — 6:4, 7:6. Однако, по словам казахстанской спортсменки, травяное покрытие требует совершенно иного подхода.

— Мы играли с Элиной, это было на грунте. Помню, что был непростой матч. Я знаю ее игру, но трава — это совершенно другое покрытие. Буду стараться больше думать о своей игре, больше концентрироваться на своей подаче. План на игру есть, и постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть, — сказала она.

Ранее казахстанские теннисисты Бублик и Шевченко оценили свои шансы на «Уимблдоне».