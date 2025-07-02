Хлопководство в Казахстане переживает упадок

По данным из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году выпуск фермерской продукции хлопка-сырца в денежном эквиваленте составил всего 61,2 млрд тг. Индекс физического объёма за год — 92% (то есть минус 8% в реальном выражении). И такая стагнация наблюдается в секторе с 2022 года, когда стоимостный объём выпускаемой продукции был почти вдвое выше.

В хлопководстве зарегистрировано около 25 тыс. агроформирований, в секторе задействовано около 70 тыс. человек. Спад происходит в небольших фермерских хозяйствах (ИФО — 88,6%, то есть реальный спад на 11,4%). Мелкие ИП и КХ составляют основу этого агросектора: их доля в общем выпуске составляет 91%. Крупные сельскохозяйственные предприятия занимают совсем небольшую долю. В прошлом году ИФО составил 150,7%.

Поля с хлопчатником есть только в Туркестанской области и они сокращаются. За последние 20 лет посевная площадь под хлопок была уменьшена вдвое: с 223,7 тыс. до 106,4 тыс. гектаров.

Отмечается, что с сокращением полей покатились вниз и цифры по валовому сбору хлопка. По отчётам БНС, в прошлом году в южном регионе было собрано 301,7 тыс. тонн этого сырья для лёгкой промышленности. Это на 35,4% меньше, чем 20 лет назад. Снижение показателей не кратно сокращению полей только по одной простой причине — за эти годы с помощью агротехнологий фермеры увеличили урожайность.

Основная причина снижения посевных площадей, по данным Министерства сельского хозяйства РК, — острый дефицит поливной воды. Эта проблема тянется уже несколько лет.

Кроме того, фермеры не могут продать сырьё на внутреннем рынке и поэтому экспортируют его. Так, 85% собранного казахстанского хлопка продаётся за границу в сыром виде, лишь 15% перерабатывается в Казахстане.

Ранее сообщалось, что казахстанские фермеры смогут зарабатывать до 250 долларов с гектара пассивно.