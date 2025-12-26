Хлопковый комплекс по производству текстиля запустили в Туркестане

Свою работу начал крупный производственный комплекс ТОО «Түркістан тоқыма» (Kazakhstan Lihua), специализирующийся на прядении нитей и производстве тканей. Это событие знаменует собой важный этап в развитии легкой промышленности не только региона, но и всей страны.

В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он подчеркнул, что запуск предприятия полностью соответствует стратегическим задачам по развитию обрабатывающей промышленности, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Аким региона отметил, что развитие хлопкового кластера является приоритетом. Туркестан должен формироваться не только как духовно-культурный центр, но и как современный экономический хаб с развитым производством и инновациями.

Фото: акимат Туркестанской области

— Глава государства в своем Послании четко обозначил необходимость ухода от сырьевой зависимости и перехода к выпуску готовой продукции. В Туркестанской области мы начали активное развитие хлопкового кластера. Это позволит нам не зависеть от экспортных цен на хлопок-сырец и создать тысячи рабочих мест. В ближайшие пять лет мы создадим предприятия полного цикла: от выращивания хлопка до пошива одежды. «Түркістан Текстиль» — это первый и важнейший шаг в этом направлении. Наша цель — не просто экспортировать сырье, а выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Туркестанская область превратится из дотационного региона в самодостаточный индустриальный край через привлечение инвестиций, — отметил Нуралхан Кушеров.

Фото: акимат Туркестанской области

Общая инвестиционная стоимость производственного комплекса, под который на территории специальной экономической зоны «Turan» выделено 42 гектара земли, составляет 86,2 млрд тенге. Строительные работы начались в 2024 году, и в текущем году был запущен первый этап. На начальном этапе реализации проекта постоянными рабочими местами обеспечены 430 человек. До декабря 2026 года планируется полное завершение следующих трех этапов завода, что позволит дополнительно трудоустроить еще около 2000 человек. Это является крайне важным социально-экономическим показателем для Туркестанской области. Новые рабочие места поспособствуют повышению благосостояния населения, снижению внутренней миграции и сохранению профессиональных кадров в регионе.

Фото: акимат Туркестанской области

После полного выхода предприятия на проектную мощность планируется ежегодно производить 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн квадратных метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял. Эти показатели позволят снизить импортозависимость отечественной легкой промышленности и обеспечат внутренний рынок качественной казахстанской продукцией. Кроме того, значительная часть продукции предприятия будет ориентирована на экспорт.

Фото: акимат Туркестанской области

По мнению экспертов, данный проект даст мощный импульс системному развитию легкой промышленности в Туркестанском регионе, повышению эффективности хлопковой отрасли и укреплению экспортного потенциала. Кроме этого, использование возможностей специальной экономической зоны позволит сформировать привлекательную производственную площадку как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. Запуск «Түркістан текстиль» — это конкретный и важный шаг на пути диверсификации региональной экономики, формирования новых индустриальных направлений и превращения Туркестана в новый экономический центр.

Данный проект станет ярким доказательством того, что Туркестан продолжит свое развитие не только как город с глубокой историей и высокой духовностью, но и как регион с процветающим производством и уверенным будущим.

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области в настоящее время реализуются 20 импортозамещающих проектов, что позволит заместить импортную продукцию на сумму около 53 млрд тенге. На территории индустриальных зон осуществляется 99 инвестиционных проектов общей стоимостью 152 млрд тенге, в рамках которых будет создано 6 361 рабочее место. На сегодня уже введены в эксплуатацию 50 проектов на сумму 39 млрд тенге, обеспечившие 2 609 человек постоянной занятостью.

В специальной экономической зоне «Turan» реализуются 28 крупных проектов общей стоимостью 211,8 млрд тенге.