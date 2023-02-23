Хлопкоперерабатывающий завод построят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял руководителя группы компаний Узбекистана Global Textile Group Музаффара Разакова. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития хлопководства в Туркестанской области и повышения качества хлопка-сырца. Глава региона поблагодарил инвестора, отметив, что двустороннее партнерство в этой сфере принесет пользу обеим сторонам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«На ближайшем заседании инвестиционного штаба мы свяжемся и еще раз проконсультируемся по партнерским связям. Уже есть взаимопонимание и согласие. Теперь нужно начинать работу. Туркестанская область занимает лидирующие позиции в стране по поддержке предпринимательства и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В регионе много возможностей для развития различных производств. Есть специальные экономические и индустриальные зоны, есть потенциал для развития хлопководства и хлопкового кластера.

В 2022 году в области хлопком было засеяно 126,3 тысячи гектаров, средняя урожайность составила 28,6 центнера. Было собрано 361,8 тысячи тонн продукции. Наши хлопководы могут производить 100 тысяч тонн хлопкового волокна. Большая его часть экспортируется. Только 15 процентов подвергается глубокой обработке. Надо увеличить этот показатель. Считаю, что у нас большое будущее в реализации совместных проектов, а также в обмене взаимовыгодным опытом в сфере легкой промышленности, - сказал Дархан Сатыбалды.

М. Разаков сообщил, что будет работать по соглашению, и в этом году проект начнет свою реализацию.Разработана дорожная карта по выполнению совместной работы между акиматом Туркестанской области и узбекистанским инвестором. По условиям, в этом году с жителями Мактааральского района будут заключены контракты и засеяно 10 тысяч га хлопка. Для этого из Узбекистана будет поставлено 300 тонн высококачественных семян хлопка. Если выйдет высококачественное сырье, то по плану дорожной карты в следующем году площади по посеву хлопка будут увеличены до 20 тысяч, затем - 30-40 тысяч, в 2026 году - до 50 тысяч га. Сырье будет приобретать компания Global Textile Group по высокой цене.Между вторым и пятым этапами дорожной карты будут сформированы хлопчатобумажный комплекс и логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, будет развиваться хлопковый кластер. После предоставления соответствующего участка и разработки инфраструктуры в 2026 году в Мактааральском районе планируется запуск хлопкоперерабатывающего завода и фабрики по производству трикотажного полотна.