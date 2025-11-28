Хищники нападают на скот в пастбищах в Туркестанской области

По словам местных жителей, нападения хищников участились с августа. Несмотря на усиленную охрану, они не могут остановить волков. Помимо мелкого рогатого скота, многие лишились коров и лошадей.

Так, у фермера Атырхана Кемелбекова из Агыбетского сельского округа, который держит конеферму, волки загрызли около 10 голов скота.

У другого фермера, Аяна Мынбая, хищники загрызли 12 лошадей. Кроме того, у многих жителей имеются индивидуальные крупные потери.

Случаи нападения волков на скот также зафиксированы в районах Боктысай, Калаубай асуы, Кусуя, Жанамасай и Туйыкбулак.

У сельчан нет права самостоятельно отстреливать волков, так как оружие у населения было изъято.

По данным акимата Байдибекского района, аппарат акима Агыбетского сельского округа дважды, в сентябре и октябре, направлял официальные письма в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира с просьбой прислать группу охотников.

— После первого письма группа охотников приехала на один день, но волков обнаружить не удалось. После второго письма ведомство сообщило, что охотники будут направлены 1–3 ноября для регулирования численности волков, однако по неизвестным причинам они не прибыли. Сейчас планируется, что в ближайшие 10 дней в указанные села прибудет группа охотников, которой район окажет всю необходимую помощь в поиске и отстреле хищников, — говорится в ответе пресс-секретаря акима района Жениса Дюмшебаева.

Ранее, мы писали, что в ЗКО неизвестный хищник стал причиной гибели более 60 овец и коз.