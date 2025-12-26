Хищение на «АрселорМиттал Темиртау»: арестован директор подрядной компании

В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки.

Однако Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие ТОО «Кузет 2050», сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.

Похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб».

В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

