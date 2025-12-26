РУ
    09:53, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хищение на «АрселорМиттал Темиртау»: арестован директор подрядной компании

    Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау», передает агентство Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки.

    Однако Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

    С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие ТОО «Кузет 2050», сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.

    Похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб».

    В результате противоправных действий похищено более 31 тыс. тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

    Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на 2 месяца.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее в Актобе раскрыли крупную схему хищений на авиазаводе.

