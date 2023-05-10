Хищение почти в миллиард: Глава управления образования уволилась после задержания главбуха в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова покинула пост по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Жетысуской области.

В апреле этого года сообщалось о задержании главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска Антикор обнаружил у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

Кроме того, Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган. Он подозревается в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в Отделе образования.