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    Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане

    16 Апреля 2023, 13:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана задержали правоохранители Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикоровцы обнаружили у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

    Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

    В областной Антикоррупционной службе факт подтвердили. В ходе следственных действий обнаружено, что хищения из госбюджета сотрудниками отдела горобразования на протяжении нескольких лет были постоянными. Деньги по отработанной схеме перечислялись людям, не работающим в этой сфере. Виновные лица задержаны и водворены в ИВС. Следствие продолжается.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Борьба с коррупцией Жетысуская область
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