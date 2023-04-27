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    Взятка в 280 млн тенге за сокрытие хищений: арестован глава отдела образования Талдыкоргана

    27 Апреля 2023, 09:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Жетысуской области проводится расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    Он подозревается в получении от подчинённых взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в Отделе образования.

    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

    В свою очередь, лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей.

    Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом.

    В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Ранее сообщалось о задержании главного бухгалтера отдела образования города Талдыкоргана. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. В ходе обыска антикор обнаружил у нее почти 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. Кроме того, у нее изъяли документы и ключи от недвижимого имущества: 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник марки Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Борьба с коррупцией Жетысуская область
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