«Хезболла» угрожает США в случае вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке

Ливанское движение «Хезболла» угрожает атаковать американские позиции на Ближнем Востоке, если США напрямую вмешаются в конфликт между Израилем и ХАМАС, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Times of Israel.

«Палестина — это не Украина», — говорится в заявлении представителя ливанской террористической группировки, сделанного после того, как США переместили военные корабли ближе к своему союзнику Израилю.

- Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и столкнутся с нашими атаками. И в этот день красной линии не будет, — заявила группировка.

Днем ранее Вашингтон заявил, что Соединенные Штаты направляют несколько военных кораблей и самолетов ближе к Израилю, в том числе сообщили о развертывании группы сил во главе с авианосцем «Джеральд Форд». На сегодняшний день это крупнейший авианосец в мире.

Между тем, Россия заявляет, что существует «высокий риск» вступления третьей стороны в конфликт между Израилем и ХАМАС.

«Риск вовлечения третьих сил в этот конфликт высок», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

- Очень важно как можно скорее найти способы перейти к какому-то переговорному процессу, чтобы уменьшить эту эскалацию и отойти от военного решения, — сказал он.

Поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» накануне обстреляла израильские позиции, а некоторые западные страны выразили опасения, что Иран может быть вовлечен в наступление ХАМАС на Израиль.

В свою очередь Тегеран отверг эти обвинения.

Ранее палестинское движение ХАМАС прокомментировало решение США отправить свой авианосец в акваторию Восточного Средиземноморья. Представители движения заявили, что администрация Белого дома должна осознавать последствия такого действия, передает телеканал Al Jazeera.

«Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага», — цитирует телеканал заявление ХАМАС.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.