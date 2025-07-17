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    18:15, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Мусор на побережье Шардаринского водохранилища: какие меры принимает акимат

    Мусор, антисанитария и хаос на побережье Шардаринского водохранилища вызвали резонанс в соцсетях. Власти Туркестанской области заверяют, что наводят порядок, штрафуют нарушителей и ужесточают требования к предпринимателям, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Пользователи соцсетей обратили внимание на антисанитарию и беспорядок на побережье водохранилища. Топчаны были установлены в непосредственной близости к воде, а мусор заполнял как берег, так и само водохранилище.

    Власти региона отрицать очевидную проблему не стали.

    — На опубликованных видеокадрах действительно зафиксированы факты разбросанного мусора и несоблюдения санитарных норм в зоне отдыха. В настоящее время силами коммерческих структур, занимающихся организацией отдыха, проведены работы по санитарной очистке территории. С предпринимателями, нарушавшими правила чистоты, проведены профилактические беседы, — сообщили в акимате региона.

    В акимате Шардаринского района заявили, что совместно с районной прокуратурой, полицией и службами ЧС регулярно проводят рейды в популярных зонах отдыха «NurDelux», «Ержан», «Шадияр» и «Сыр Нұры» для контроля безопасности и соблюдения санитарных требований.

    Одними предупреждениями решили не ограничиваться. Тех, кто игнорирует нормы чистоты, теперь штрафуют.

    — С начала сезона, в соответствии со статьей 434-2 КоАП РК, наложены штрафы на 16 отдыхающих и предпринимателей за несоблюдение санитарных норм, — сообщили в ДП Туркестанской области.

    По данным акимата, территория водохранилища сейчас приведена в соответствие санитарным требованиям, проведен выездной мониторинг. Для повышения безопасности отдыхающих владельцам зон отдыха рекомендовано устанавливать топчаны на расстоянии не менее 50 метров от берега.

    — Данный вопрос находится на постоянном контроле акимата и правоохранительных органов до полного исполнения, — отметили в пресс-службе региона.

    К борьбе за чистоту подключился и глава области. Нуралхан Кушеров дал поручения акиматам и предпринимателям, подчеркнув, что туристические объекты — это лицо региона.

    — Срочно приведите пляжи в порядок, обеспечьте чистоту и безопасность. Предприниматели, владеющие зонами отдыха, должны добросовестно выполнять свои обязанности. Контракты должны быть расторгнуты, если не будут соблюдены необходимые требования к пляжам. Руководители управлений и работники районного акимата должны действовать оперативно. Необходимо систематизировать численность работников, зарегистрированных в местах отдыха, а также налоговые платежи. Главный вопрос — безопасность отдыхающих. Если мы говорим о развитии туризма, чистота и безопасность должны быть на первом месте. Следите за соблюдением чистоты посетителями пляжей, — подчеркнул Кушеров.

    Кроме того, поручено увеличить количество спасателей на пляжах, по возможности отодвинуть объекты, расположенные слишком близко к воде, а также урегулировать вопросы парковки и инфраструктуры.

    О том, что многие казахстанские курорты не соответствуют не только мировым стандартам, но и базовым требованиям по безопасности и комфорту, согласен и Премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, Правительство принимает меры по модернизации туристической инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг.

    Теги:
    летний отдых Туркестанская область Внутренний туризм Купальный сезон Водохранилище
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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