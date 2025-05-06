ХАМАС заявил об отсутствии смысла в дальнейших переговорах о перемирии в секторе Газа

Во вторник член политбюро ХАМАС и бывший министр здравоохранения Газы Басем Найем заявил, что дальнейшие обсуждения с Израилем теряют смысл, поскольку, по его словам, продолжаются «преступления голода, жажды и убийств» в отношении мирного населения анклава.

— Нет смысла участвовать в переговорах или рассматривать новые предложения о прекращении огня, пока продолжается война голода и уничтожения в секторе Газа, — сказал Басем Наим агентству AFP, призвав международное сообщество «оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы прекратить преступления голода, жажды и убийств» в анклаве.

Заявления ХАМАС прозвучали на следующий день после того, как израильские военные объявили о планах расширить операцию в секторе Газа, включая перемещение значительной части ее населения.

По сообщениям израильских СМИ, утвержденный кабинетом безопасности план предусматривает «завоевание Газы», установление контроля над территорией, нанесение ударов по позициям ХАМАС и предотвращение захвата гуманитарной помощи боевиками.

Высокопоставленный израильский представитель сообщил, что у переговоров по сделке об освобождении заложников и прекращении огня остается ограниченное окно возможностей — до завершения визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, запланированного на следующую неделю. Если соглашение не будет достигнуто, Армия обороны Израиля начнет масштабное наступление.

Израиль прекратил допуск гуманитарной помощи в Газу 2 марта — после завершения первой фазы сделки по освобождению заложников.

Хотя израильские власти утверждают, что объем поставок в начале года был достаточным, чтобы временно покрыть потребности сектора, данные и свидетельства изнутри анклава указывают на рост числа случаев недоедания и ухудшение продовольственной ситуации. По информации израильских источников, армия рассматривает альтернативные варианты доставки помощи, исключающие ее попадание к боевикам.

По оценкам израильской стороны, у ЦАХАЛ есть всего несколько недель до начала серьезного гуманитарного кризиса. На этом фоне растет обеспокоенность международного сообщества и усиливаются призывы к немедленному прекращению огня.

ВВС Израиля нанесли удар по Йемену в ответ на ракетную атаку хуситов по столичному аэропорту в Израиле.

В воскресенье Израиль одобрил планы по расширению операции в секторе Газа.