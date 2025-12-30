ХАМАС подтвердил гибель главы движения в секторе Газа

Представители движения ХАМАС подтвердили гибель лидера организации в секторе Газа Мухаммеда Синвара (занимал должность с октября 2024-го) и пресс-секретаря военного крыла Абу Убайды. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает агентство Reuters.

По данным ХАМАС, Синвар — младший брат ранее также убитого лидера движения Яхьи Синвара — и Убайда погибли в Газе в начале 2025 года. Израильская сторона заявляла об убийстве Мухаммеда Синвара в мае, а об убийстве Убайды сообщили в конце августа.

Тело Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Тогда утверждалось, что вместе с ним были найдены тела десяти его помощников. Также заявлялось, что погиб командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана. В то время ХАМАС эти сообщения не комментировали.