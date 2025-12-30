РУ
    ХАМАС подтвердил гибель главы движения в секторе Газа

    Представители ХАМАС подтвердили гибель лидера организации в секторе Газа Мухаммеда Синвара и пресс-секретаря военного крыла Абу Убайды. Израильская сторона сообщала о гибели первого в мае, а второго — в августе, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Израиль начал операцию по полной оккупации Газы
    Фото: Анадолу

    Представители движения ХАМАС подтвердили гибель лидера организации в секторе Газа Мухаммеда Синвара (занимал должность с октября 2024-го) и пресс-секретаря военного крыла Абу Убайды. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает агентство Reuters.

    По данным ХАМАС, Синвар — младший брат ранее также убитого лидера движения Яхьи Синвара — и Убайда погибли в Газе в начале 2025 года. Израильская сторона заявляла об убийстве Мухаммеда Синвара в мае, а об убийстве Убайды сообщили в конце августа.

    Тело Мухаммеда Синвара нашли в тоннеле в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Тогда утверждалось, что вместе с ним были найдены тела десяти его помощников. Также заявлялось, что погиб командир бригады «Рафах» Мохаммед Шабана. В то время ХАМАС эти сообщения не комментировали.

