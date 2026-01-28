Халық кеңесі будет обладать правом законодательной инициативы - Сергей Пономарев

Ассамблея народа Казахстана будет преобразована в Халық кеңесі, который получит конституционный статус. По словам депутата Сергея Пономарева, Народный совет будет наделен правом законодательной инициативы наряду с Парламентом и Правительством.

- Халық Кеңесі станет принципиально новой консультативной структурой, в отличие от Ассамблеи, которая имела общественный статус, он будет полноценным государственным институтом со своим финансированием, зданиями и штатной структурой, – отметил он.

По словам Сергея Пономарева, Народный совет будет состоять из 126 человек и формироваться по принципу трех равных квот: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов регионов, 42 представителя Национального курултая, включая общественных деятелей, журналистов, политологов и НПО.

Таким образом, в одном органе будут объединены интересы этнокультурных центров, регионов и гражданского общества.

Сергей Пономарев подчеркнул, что Народный совет станет площадкой, где будет формироваться «мозг и центр» общественного диалога:

- Эти три мощных уровня составят основу новой структуры, которая будет участвовать в выработке решений, направленных на повышение благосостояния людей и развитие регионов, - сказал спикер.

Отдельно он отметил, что Народный совет сможет ежегодно вносить законодательные инициативы, в том числе по вопросам социальной политики и межэтнического согласия.

Говоря о конституционной реформе в целом, депутат также остановился на предложении закрепить в Основном законе обязанность каждого гражданина сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам. Соответствующая норма может появиться в статье 31 обновленной Конституции РК.

- Если сегодня обязанность по защите экологии закреплена только за государством, то теперь она должна стать обязанностью каждого гражданина, – пояснил он.

Кроме того, предлагается установить ответственность за сокрытие должностными лицами информации, угрожающей жизни и здоровью людей.

По словам Сергея Пономарева, эти предложения нашли широкую поддержку среди членов Комиссии по конституционной реформе, в состав которой входят 130 человек – представители разных регионов, профессий и общественных групп.

Также в интервью затрагивалась парламентская реформа. В частности, было подтверждено, что будущий парламент в формате Курултая будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарных округов. Президент отказался от своей квоты и от квоты Ассамблеи народа Казахстана, при этом сохранятся квоты для женщин, молодёжи и людей с инвалидностью.

- Парламент должен быть профессиональным. Именно под это будет выстраиваться его новая представительность, – заявил депутат.

Напомним ранее сообщалось, что конституционная реформа даст позитивный импульс развитию Казахстана.