РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Халық кеңесі будет обладать правом законодательной инициативы - Сергей Пономарев

    Член Комиссии по конституционной реформе, депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал о структуре будущего Халық Кеңесі в эфире телеканала Jibek Joly передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сергей Пономарев
    Фото: Kazinform

    Ассамблея народа Казахстана будет преобразована в Халық кеңесі, который получит конституционный статус. По словам депутата Сергея Пономарева, Народный совет будет наделен правом законодательной инициативы наряду с Парламентом и Правительством.

    - Халық Кеңесі станет принципиально новой консультативной структурой, в отличие от Ассамблеи, которая имела общественный статус, он будет полноценным государственным институтом со своим финансированием, зданиями и штатной структурой, – отметил он.

    По словам Сергея Пономарева, Народный совет будет состоять из 126 человек и формироваться по принципу трех равных квот: 42 представителя этнокультурных объединений, 42 представителя маслихатов регионов, 42 представителя Национального курултая, включая общественных деятелей, журналистов, политологов и НПО.

    Таким образом, в одном органе будут объединены интересы этнокультурных центров, регионов и гражданского общества.

    Сергей Пономарев подчеркнул, что Народный совет станет площадкой, где будет формироваться «мозг и центр» общественного диалога:

    - Эти три мощных уровня составят основу новой структуры, которая будет участвовать в выработке решений, направленных на повышение благосостояния людей и развитие регионов, - сказал спикер.

    Отдельно он отметил, что Народный совет сможет ежегодно вносить законодательные инициативы, в том числе по вопросам социальной политики и межэтнического согласия.

    Говоря о конституционной реформе в целом, депутат также остановился на предложении закрепить в Основном законе обязанность каждого гражданина сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам. Соответствующая норма может появиться в статье 31 обновленной Конституции РК.

    - Если сегодня обязанность по защите экологии закреплена только за государством, то теперь она должна стать обязанностью каждого гражданина, – пояснил он.

    Кроме того, предлагается установить ответственность за сокрытие должностными лицами информации, угрожающей жизни и здоровью людей.

    По словам Сергея Пономарева, эти предложения нашли широкую поддержку среди членов Комиссии по конституционной реформе, в состав которой входят 130 человек – представители разных регионов, профессий и общественных групп.

    Также в интервью затрагивалась парламентская реформа. В частности, было подтверждено, что будущий парламент в формате Курултая будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарных округов. Президент отказался от своей квоты и от квоты Ассамблеи народа Казахстана, при этом сохранятся квоты для женщин, молодёжи и людей с инвалидностью.

    - Парламент должен быть профессиональным. Именно под это будет выстраиваться его новая представительность, – заявил депутат.

    Напомним ранее сообщалось, что конституционная реформа даст позитивный импульс развитию Казахстана. 

    Теги:
    Курултай Парламент АНК Политика Общество Депутаты Конституционная реформа
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают