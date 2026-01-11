РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:35, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Хакеры украли данные 17,5 млн пользователей Instagram

    Киберпреступники похитили персональные данные 17,5 млн пользователей социальной сети Instagram, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Instagram
    Фото: Digital Business.kz

    Об этом сообщила американская компания по кибербезопасности Malwarebytes.

    — Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое, — написала компания в Х.

    Портал Notebookcheck сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные стали доступны широкой аудитории только в 2026 году. Пользователи Instagram начали получать предупреждения о попытках изменения их паролей.

    Представители Meta пока не подтвердили факт утечки данных и не прокомментировали ситуацию.

    Ранее казахстанцев предупредили о новом способе взлома WhatsApp.

    Теги:
    Соцсети Хакеры Утечка данных Мировые новости Кибербезопасность
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают