Хакеры украли данные 17,5 млн пользователей Instagram

Об этом сообщила американская компания по кибербезопасности Malwarebytes.

— Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое, — написала компания в Х.

Портал Notebookcheck сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные стали доступны широкой аудитории только в 2026 году. Пользователи Instagram начали получать предупреждения о попытках изменения их паролей.

Представители Meta пока не подтвердили факт утечки данных и не прокомментировали ситуацию.

Ранее казахстанцев предупредили о новом способе взлома WhatsApp.