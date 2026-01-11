Хакеры украли данные 17,5 млн пользователей Instagram
Киберпреступники похитили персональные данные 17,5 млн пользователей социальной сети Instagram, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила американская компания по кибербезопасности Malwarebytes.
— Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое, — написала компания в Х.
Портал Notebookcheck сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные стали доступны широкой аудитории только в 2026 году. Пользователи Instagram начали получать предупреждения о попытках изменения их паролей.
Представители Meta пока не подтвердили факт утечки данных и не прокомментировали ситуацию.
