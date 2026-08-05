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    Хакеры похитили данные владельцев компаний в Лихтенштейне

    Власти Лихтенштейна сообщили о масштабной кибератаке на государственный реестр, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным владельцев компаний, фондов и трастов, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Хакер
    Фото: freepik.com

    Инцидент затронул около 31 тысячи юридических лиц, специалисты предупреждают о риске мошенничества и вымогательства.

    Лихтенштейн — княжество между Швейцарией и Австрией с населением около 41 тысячи человек. Страна известна как один из ведущих европейских центров финансовых услуг, где зарегистрированы тысячи международных компаний, фондов и трастов.

    Киберпреступники получили доступ к конфиденциальному «Перечню экономически правомочных лиц» (VwbP), где содержатся сведения о людях, фактически контролирующих компании, фонды и трасты.

    Глава правительства Бригитте ХААС заявила, что власти сожалеют о произошедшем и принимают меры для выяснения обстоятельств атаки и восстановления безопасности информационных систем.

    Среди возможных пострадавших — не только жители Лихтенштейна, но также граждане Швейцарии, Германии, Австрии и других государств. В реестре содержатся имя, фамилия, дата рождения, гражданство, страна проживания, а также информация о роли человека в соответствующей компании или фонде.

    Специалисты по кибербезопасности считают, что подобные сведения представляют большую ценность для злоумышленников. Владельцы активов нередко стремятся сохранить конфиденциальность информации о своих структурах, а попавшие в чужие руки персональные данные могут использоваться для мошенничества, шантажа или попыток вымогательства.

    Личности организаторов атаки пока не установлены. Также сообщается, что требований о выкупе не поступало, а признаков публикации похищенной информации в даркнете пока не обнаружено.

    Для Лихтенштейна произошедшее стало серьезным репутационным ударом. 

    Ранее в Великобритании в результате кибератаки на некоторые государственные учреждения в даркнет утекли имена, контактные данные и места службы более 100 тысяч полицейских.

    Европа Хакеры Кибератака Утечка данных Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор