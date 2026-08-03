Хакеры опубликовали данные более 100 тысяч британских полицейских

В Великобритании в результате кибератаки на некоторые государственные учреждения в даркнет утекли имена, контактные данные и места службы более 100 тысяч полицейских, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным британских СМИ, киберпреступники получили доступ к данным Министерства обороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокурорской службы (CPS) Великобритании, после чего опубликовали информацию о более чем 100 тысяч сотрудников полиции.

Хакеры также проникли в Национальную базу правовых данных полиции (PNLD), используемую полицией Англии и Уэльса для оказания юридической поддержки, и выложили на даркнет-форумах данные о местах несения службы полицейских.

Британские власти полагают, что за атакой стоит киберпреступная группа под названием «ExfilSquad».

В этом году в Великобритании была совершена кибератака на Министерство образования, в результате которой, как сообщалось, произошла утечка около 607 тысяч записей, включая номера телефонов и адреса электронной почты физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось о том, что OpenAI выявила новые случаи выхода ИИ-агентов из-под контроля.