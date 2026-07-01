Гуманитарная ситуация в Венесуэле стремительно ухудшается после землетрясения

Спустя шесть дней после двойного землетрясения в Венесуэле из-под завалов удалось достать живым ребенка, однако десятки тысяч людей остаются без крова, а гуманитарные потребности стремительно растут, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

В результате поисковой операции в венесуэльском штате Ла-Гуайра, который пострадал от стихии сильнее всего, спустя шесть дней после двойного землетрясения удалось достать живым из-под завалов ребенка.

Между тем десятки тысяч людей в стране остаются без крыши над головой после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом менее минуты 24 июня.

— По мере роста числа погибших гуманитарные потребности стремительно увеличиваются, — заявили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным властей Венесуэлы, подтверждена гибель почти двух тысяч человек, более 6 400 были спасены из-под завалов.

Реакция ООН

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил значительный объем гуманитарных грузов для 100 тыс. человек в расчете на три ближайших месяца. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) организует временное жилье для пострадавших. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов координирует работу десятков международных спасательных команд.

Фото: Виктория Фермин

Ряд агентств ООН и их партнеры продолжают работать в наиболее пострадавших районах в сотрудничестве с местными властями и гуманитарными организациями, помогая семьям получить временное укрытие, медицинскую помощь, социальную защиту и другие жизненно важные услуги.

— Каждая жизнь имеет значение, — подчеркнули в среду в управлении Верховного комиссара ООН, отметив, что национальные и международные поисково-спасательные команды продолжают работу в Ла-Гуайре.

Группа Организации Объединенных Наций по оценке последствий стихийных бедствий и координации (UNDAC) помогает оценивать потребности пострадавших от стихии, чтобы определить, где и кому гуманитарная помощь требуется в первую очередь. По данным венесуэльских властей, в стране повреждены или полностью разрушены около тысячи зданий, включая больницы, а также более 400 школ и системы водоснабжения.

В ответ на чрезвычайную ситуацию во вторник в Венесуэлу прибыла первая партия гуманитарных грузов ЮНИСЕФ весом 47 тонн. Эта поставка дополняет груз, прибывший 28 июня из Панамы. В совокупности эта помощь обеспечит поддержку более чем 100 тыс. детей и их семей в течение трех месяцев.

Призыв к экстренному финансированию

— ЮНИСЕФ работает круглосуточно, чтобы помочь как можно большему числу детей и их родителей, — сказал представитель Детского фонда ООН Габриэль Вокель, выступая в Ла-Гуайре. — Мы призываем делать пожертвования ЮНИСЕФ, потому что, обладая дополнительными средствами, мы сможем спасти больше жизней, помочь большему числу детей и охватить как можно больше семей.

Поставка гуманитарных грузов, организованная при содействии Европейского союза через логистический хаб ЮНИСЕФ в Копенгагене, включает наборы для оказания экстренной медицинской помощи, препараты для проведения безопасных родов, ухода за новорожденными, а также для профилактики и лечения заболеваний.

Фото: ЮНИСЕФ/Р. Херна

Кроме того, в Венесуэлу доставлены средства для очистки и хранения воды, палатки и инвалидные кресла. Игровые и развивающие материалы предназначены для того, чтобы помочь детям продолжить обучение.

— Семьи в пострадавших штатах остро нуждаются в безопасной воде и доступе к медицинской помощи, — отметил региональный директор ЮНИСЕФ по Латинской Америке и Карибскому региону Роберто Бенес. — Многие сейчас спят под открытым небом, опасаясь новых толчков. Эти поставки помогут обеспечить детей и их семьи тем, что им сейчас жизненно необходимо… Но потребности на местах значительно превышают объем уже доставленного.

Риск повторных толчков

По оценкам агентства, в шести штатах, затронутых землетрясениями, в гуманитарной помощи нуждаются около 680 тыс. детей.

— Сообщества по-прежнему находятся в зоне риска из-за продолжающихся повторных толчков, число которых уже было более шестисот, — отметили в ЮНИСЕФ.

Фото: ЮНИСЕФ/Л. Гарсия

По данным Детского фонда ООН, для реагирования на чрезвычайную ситуацию в Венесуэле требуется 52 млн долларов. Эта сумма включена в более объемный гуманитарный план помощи детям в Венесуэле на 2026 год, общий бюджет которого составляет 137,6 млн долларов. До землетрясений этот план был профинансирован лишь на 35 процентов.

Напомним, в Венесуэле в 24 июня вечером и 25 июня утром произошли землетрясения, было разрушено много домов.

В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным. По данным на 1 июля число погибших в результате землетрясений возросло до 1943 человек.

ООН призывает к беспрецедентной международной мобилизации для помощи Венесуэле.