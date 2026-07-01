Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек, еще более 10 тысяч человек получили травмы. Об этом сообщил во вторник председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хорхе Родригес, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.