Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 1943 человек, еще более 10 тысяч человек получили травмы. Об этом сообщил во вторник председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хорхе Родригес, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Родригес назвал землетрясения «самым катастрофическим событием, которое пережила Венесуэла за последние 123 года».
Напомним, в Венесуэле в 24 июня вечером и 25 июня утром произошли землетрясения, было разрушено много домов.
В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным.
Венесуэла принимает помощь от международных организаций и разных стран.