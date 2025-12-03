Гульнара Бажкенова помещена под домашний арест — полиция

— По ходатайству следствия судом санкционирована мера пресечения в виде «домашнего ареста». Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и проверяются доводы заявителей, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Согласно постановлению следственного судьи, срок домашнего ареста — два месяца.

В полиции напомнили, что против Бажкеновой возбуждено уголовное дело по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений.