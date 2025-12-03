18:25, 02 Декабрь 2025 | GMT +5
Гульнара Бажкенова помещена под домашний арест — полиция
Главный редактор Orda.kz Гульнара Бажкенова помещена под домашний арест в Алматы, передает агентство Kazinform.
— По ходатайству следствия судом санкционирована мера пресечения в виде «домашнего ареста». Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и проверяются доводы заявителей, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Согласно постановлению следственного судьи, срок домашнего ареста — два месяца.
В полиции напомнили, что против Бажкеновой возбуждено уголовное дело по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений.