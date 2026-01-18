РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:41, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Грузовик с газобаллонным оборудованием загорелся в Астане

    В районе Байконур в Астане на шоссе Алаш произошло возгорание грузового автомобиля, оснащенного газобаллонным оборудованием, передает агентство Kazinform.

    пожар, грузовик
    Кадр из видео

    До прибытия пожарных подразделений произошел хлопок газобаллонного оборудования. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению, применив пенный ствол, и полностью ликвидировали пожар.

    По информации спасателей, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

    В МЧС напомнили, что при эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием необходимо строго соблюдать требования безопасности, своевременно проходить техническое обслуживание и регулярно проверять герметичность системы.

    В этом же районе столицы огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме.

