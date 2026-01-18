Грузовик с газобаллонным оборудованием загорелся в Астане

До прибытия пожарных подразделений произошел хлопок газобаллонного оборудования. Сотрудники МЧС оперативно приступили к тушению, применив пенный ствол, и полностью ликвидировали пожар.

По информации спасателей, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС напомнили, что при эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием необходимо строго соблюдать требования безопасности, своевременно проходить техническое обслуживание и регулярно проверять герметичность системы.



В этом же районе столицы огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме.