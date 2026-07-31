Групповой водопровод запустили в Шардаре: свыше 31 тысячи человек получат питьевую воду

Групповой водопровод, который обеспечит питьевой водой более 31 тыс. человек, введен в эксплуатацию в городе Шардара по поручению Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию группового водопровода «Тама-Тастанбек».

Благодаря поддержке Правительства проект был реализован в течение двух лет. В мероприятии также приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.



Объект позволит обеспечить качественным питьевым водоснабжением более 31 тыс. жителей города Шардара, исключив зависимость от Шардаринского водохранилища. В ходе строительно-монтажных работ было проложено два магистральных водопровода общей протяженностью 39,3 км, построены 4 резервуара чистой воды и водоочистная установка, выполнено строительство насосных станций первого и второго подъема. Также пробурено 14 скважин глубиной 110 м, установлено 133 камерных колодца.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

— Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой остается одним из главных приоритетов государственной политики. Ранее питьевое водоснабжение города Шардара напрямую зависело от состояния Шардаринского водохранилища. Теперь, благодаря реализации масштабного проекта, отвечающего современным требованиям, город будет круглосуточно обеспечиваться качественной питьевой водой из подземного месторождения «Тама-Тастанбек». Реализация проекта позволит повысить качество жизни более 31 тыс. жителей и станет важным вкладом в укрепление социальной стабильности региона. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в работах, — строителям, инженерам, специалистам и всем причастным, — отметил вице-премьер.

В Жетысайском районе Туркестанской области Канат Бозумбаев ознакомился с ходом проекта по модернизации насосных станций № 1, № 2 и № 3 канала «Тәуелсіздікке 20 жыл». Данные станции, на которых установлены 28 насосных агрегатов, предназначены для машинного подъема воды из Шардаринского водохранилища в случае недостаточного поступления воды по магистральному каналу «Достык».



Канал «Тәуелсіздікке 20 жыл» способен пропускать до 60 кубометров воды в секунду. В целях восстановления проектной пропускной способности объекта и обеспечения устойчивого водоснабжения сельскохозяйственных угодий планируется проведение капитальных ремонтных работ.

Реализация проекта позволит забетонировать 10,1 км канала, восстановить его пропускную способность до проектных параметров и улучшить условия орошения порядка 60 тыс. га сельскохозяйственных земель. Одновременно будет обеспечена безопасность жилых домов, расположенных вдоль объекта.

Находясь в Жетысайском районе, вице-премьер также ознакомился с ходом вегетационного периода в регионе. В частности, было отмечено, что в этом году в Туркестанской области соблюдается предусмотренный Дорожной картой Министерства сельского хозяйства лимит на посев влагоемких культур. Благодаря этому, текущий вегетационный период проходит стабильно, а все фермеры, заключившие договоры с РГП «Казводхоз», своевременно обеспечиваются поливной водой.

В 2025 году под председательством Каната Бозумбаева в южных областях Казахстана были проведены выездные совещания по подготовке к нынешнему вегетационному периоду. В ходе встреч с аграриями была подчеркнута необходимость дальнейшего сокращения объема влагоемких культур и диверсификации структуры посевов.

Ранее Kazinform рассказывал о том, как проходит поливной сезон в Казахстане. Кроме того, стало известно, когда в Казахстане запустят Национальную информсистему водных ресурсов.