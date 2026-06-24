Когда в Казахстане запустят Национальную информсистему водных ресурсов

Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметил, что Казахстан сталкивается с серьезными вызовами, такими как дефицит воды, изменение климата, рост потребности экономики и населения в водных ресурсах, а также высокая зависимость ряда регионов от трансграничных рек. В таких условиях управлять водными ресурсами только традиционными методами уже недостаточно. Поэтому нужны точные данные, своевременные прогнозы, прозрачный учет и современные цифровые инструменты.

— Центральным элементом цифровой трансформации является Национальная информационная система водных ресурсов. Данная система — это большая цифровая платформа нашей водной отрасли. Простыми словами, это база данных, где собирается и систематизируется вся информация о водных объектах, водохранилищах, каналах, гидротехнических сооружениях, подземных водах, водопользователях и других объектах отрасли. Система водных ресурсов позволяет вести водный баланс, анализировать водопользование, отслеживать состояние водохранилищ, работать с данными по трансграничным водным объектам, а также использовать современные инструменты, в том числе и космомониторинг. Система находится на финальной стадии подготовки, в течение месяца планируем ввести ее в промышленную эксплуатацию, завершить все необходимые процедуры и обеспечить полноценный запуск и работу данной системы, — сказал Абдраимов.

Вице-министр отметил, что следующее важное направление — цифровизация работы с фермерами, для которых вода является основным ресурсом для ведения хозяйства.

В рамках РГП «Казводхоз» оцифровываются основные процессы взаимодействия с водопользователями: подача заявок, заключение договоров, выставление счетов, формирование актов и контроль платежей. Для фермеров это означает более понятный и удобный порядок работы. Документы переходят в электронный формат, сокращается бумажная работа, повышается прозрачность расчетов и водоподачи. Для государства это дает более точную информацию о том, сколько воды запрашивается, сколько фактически подается, как исполняются договоры и какова платежная дисциплина.

Также, по словам спикера, ведется работа по развитию системы раннего прогнозирования водопотребления. Ее основная задача — заранее понимать, сколько воды потребуется водопользователям, в какие периоды и по каким направлениям. Особое внимание уделяется не только фермерам, но и другим крупным потребителям воды, включая промышленные, коммунальные и иные субъекты водопользования. Это позволит лучше планировать подачу воды, видеть реальную потребность и повысить прозрачность взаимодействия между водохозяйственными организациями и потребителями.

— В дальнейшем данная система станет важным инструментом для прогнозирования спроса на воду, более рационального распределения водных ресурсов и снижения рисков их неэффективного использования, — сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатывают Национальную информсистему водных ресурсов.