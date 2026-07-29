Как проходит поливной сезон в Казахстане

По состоянию на 20 июля в Казахстане на орошение сельхозугодий направлено 7,8 млрд кубометров воды, полито около 870 тыс. гектаров посевных площадей. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сейлбек Нурымбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, в рамках поручения Главы государства по двукратному увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства утвердило Дорожную карту на 2024–2028 годы. Документ предусматривает сокращение площадей под влаголюбивыми культурами, в том числе рисом.

С учетом структуры посевных площадей и водохозяйственной ситуации на начало сезона утверждены лимиты водопользования для пяти южных регионов. Для Кызылординской области они составили 3,2 млрд кубометров, Туркестанской — 3,8 млрд, Алматинской — 2,1 млрд, области Жетiсу — 1,8 млрд, Жамбылской — 900 млн кубометров.

Как отметил Сейлбек Нурымбетов, перед началом поливного сезона особое внимание уделили подготовке водохозяйственной инфраструктуры. До начала вегетационного периода очищено более 1,8 тыс. километров оросительных каналов, отремонтировано 375 гидротехнических сооружений и подготовлено 273 насосных агрегата.

Еще одним важным шагом стал переход на заключение договоров на подачу воды в электронном формате. Весь процесс — от подачи заявки до учета фактического водопотребления — теперь осуществляется в цифровом формате, что обеспечивает прозрачность распределения водных ресурсов.

В 2026 году для орошения 1,2 млн гектаров сельхозугодий планируется забрать около 11 млрд кубометров воды. На сегодняшний день республиканские, коммунальные и частные водохозяйственные организации заключили с аграриями около 36 тыс. договоров, предусматривающих забор 10,7 млрд кубометров воды для полива порядка 1 млн гектаров. Кроме того, на основании около 500 специальных разрешений на водопользование предусмотрен забор еще 500 млн кубометров воды непосредственно из водных источников для орошения 200 тыс. гектаров.

По состоянию на 20 июля фактически забрано 7,8 млрд кубометров воды, полив проведен на площади около 870 тыс. гектаров, сообщил Сейлбек Нурымбетов.

Напомним, в Казахстане улучшат водообеспечение 200 тысяч га орошаемых земель к концу 2026 года.