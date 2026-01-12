Громкое дело ТОО «Авиценна-Бурабай»: поликлиника перешла в госсобственность

— Нариман Ермекович, на какой стадии находится на сегодняшний день расторжение договора?

— «Авиценна-Бурабай» — это проект ГЧП, который длится уже порядка 9 лет и суть которого заключается в том, что частный партнер берет на себя обязательства по улучшению оказания качества медицинской помощи, инвестированию своих средств в здравоохранение региона и получение от этого так называемых КОЗов (Компенсацию Операционных Затрат) и КИЗов (Компенсацию Инвестиционных Затрат). Данный проект с самого начала начал проявлять себя не совсем успешно в том плане, что были и судебные разбирательства, и уголовные дела. По уголовным делам лица, причастные к совершению правонарушений, уже отбывают наказание. В целом обязательства, которые должен был реализовать частный партнер, не были выполнены в полном объеме. При этом сам Бурабайский район насчитывает более 70 тысяч населения, это стратегически важный курортный регион, куда приезжают практически со всей страны и зарубежья. И оставлять этот регион в таком неблагонадежном состоянии является вопиющим нарушением. В этой связи нами было принято решение расторгнуть договор. Это расторжение тоже имеет под собой длинную историю. Все это время, конечно, не хватало просто административно-управленческого решения руководителя. И сейчас я принимаю такое решение. Уже несколько дней как поликлиника Бурабайского района является государственной.

— А что по стационару?

— В рамках работы стационара проводятся все необходимые мероприятия по продолжению расторжения. Сейчас поликлиника уже полностью является юридически государственным лицом, при этом нужно отметить, что сам договор ГЧП пока не расторгнут и находится на этапе расторжения. То есть мы смогли провести такое действие как возобновление работы поликлиники без фактической волокиты расторжения договора ГЧП. Теперь в течение последующих трех месяцев мы намерены прекратить работу государственного партнера с частным партнером и перевести поликлинику и стационар полностью в единое юридическое лицо, владельцем которого является государство в виде уполномоченного органа — управления здравоохранения Акмолинской области.

Фото: Олеся Баимова

— Вы сказали, что был не исполнен ряд обязательств, какие именно?

— Изначально, еще в 2019 году, были обоснованные претензии со стороны государства о том, что медицинская помощь не оказывается в полном объеме. Были моменты, связанные также с модернизацией и реконструкцией некоторых медицинских пунктов, ФАПов, врачебных амбулаторий, на что партнер всегда говорил, что у них есть 30 лет в рамках договора ГЧП, за которые они все приведут в соответствие. Однако кроме строительства новой поликлиники и капитального ремонта самого стационара, хотя здесь нужно отдать должное, ремонт был очень качественный и здание поликлиники тоже построено очень хорошо, но других каких-то действий, которые оговаривались договором, к сожалению, партнером не было проведено. Это одно из обстоятельств. А второе, более важное, — проведение следствия уголовного дела, согласно которому было вынесено представление органами национальной безопасности, прокуратурой о расторжении договора, так как в самом договоре и его исполнении содержалась соответствующая коррупционная составляющая, которая могла провоцировать дальнейшие правонарушения. В этой связи на законодательном уровне было рекомендовано нашими госорганами провести расторжение договора, что мы сейчас и делаем.

— Останутся ли после передачи поликлиники работающие в ней медики или штат будет набираться снова?

— Да, конечно, они останутся, и этот вопрос я взял на личный контроль. Это соблюдение трудовых прав и условий работы для всех медицинских работников, которые работают в ТОО и которые переходят работать в государственную поликлинику или в дальнейшем — в госстационар. Все положенные законом выплаты останутся.

Фото: управление здравоохранения Акмолинской области

— Что будет с медоборудованием ТОО? Перейдет ли оно также в госсобственность?

— Я бы разделили этот вопрос на три основных блока: медицинский по организации медпомощи, юридический и имущественный. Медицинский блок, как я считаю, мы отработали качественно и будем отрабатывать дальше. Юридический вопрос непосредственно по расторжению договора ГЧП и последствия этого — и нашими юристами он уже прорабатывается. Но основная проблема осталась — это имущественные дела между двумя сторонами. Оборудование, которое поставил партнер во время договора ГЧП, должно, конечно, перейти государству. Это вам скажет любой юрист. Однако со стороны партнера есть возражения в этом вопросе. Они считают, что оборудование, в которое они вкладывали деньги, должно быть либо передано взаиморасчетами, либо куплено государством. В этом плане у нас есть разногласия. Моя позиция соответствует только действующему законодательству РК. Никто не заберет ни у кого чужое имущество. Все должно быть в законном порядке. Если конкретно говорить о некоторых видах оборудования, которое решением суда уже поставлено на уничтожение и на конфискацию, конечно, должны быть пройдены все процедуры, как-то говорит закон…

— Суды по оборудованию уже тоже были?

— Да, более того — следственные действия продолжаются. Продолжается следствие непосредственно по отношению к владельцу ТОО «Авиценна-Бурабай», который скрывается. Результаты этого следствия будут оглашены позже.

Фото: Олеся Баимова

— Нужно ли дооснащение?

— Да, требуется дооснащение оборудованием. Несмотря на то, что все эти годы частный партнер содержал этот проект, на сегодняшний день он также нуждается в дополнительном финансировании, приобретении медицинского и немедицинского оборудования, обновлении инфраструктуры и капитальных ремонтах медицинских пунктов, ФАПов и врачебных амбулаторий, которые до сих пор не были проведены. Подводя итог этого ГЧП, можно говорить о том, что проект был неэффективен. Что такое эффективность? Это достижение результата при наименьших временных и прочих затратах. В данной ситуации затраты были очень большие. Время, которое ушло на восстановление, тоже было весьма большим. Ну и самое главное — достичь результата, который должен был быть по договору ГЧП, не удалось. Поэтому проект ГЧП с ТОО «Авиценна-Бурабай» я могу назвать неэффективным.

— Нариман Ермекович, Ваше мнение, насколько необходимо ГЧП?

— Конечно, оно необходимо. И Глава государства правильно говорит о том, что бизнес должен работать совместно с государством. Но учитывая то, что со стороны определенных лиц любое благое дело может быть осквернено грязными коррупционными правонарушениями, любой проект, и не только ГЧП, становится неэффективным. Я сторонник ГЧП, но он должен быть правильным и в соответствии с действующим законодательством. Самое главное — проекты ГЧП в сфере здравоохранения не должны наносить вред тем, кто в них нуждается — пациентам.

— В текущем году Вы завершите процесс передачи стационара и расторжение договора?

— Да, думаю, что в течение 100 дней мы все завершим.

Напомним, в июле 2023 года девять лет лишения свободы получили экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области и и. о. руководителя ТОО «Авиценна — Бурабай». Первый был осужден за пособничество в мошенничестве, второй — непосредственно за мошенничество в особо крупном размере.

В феврале 2024 года приговор был изменен. Экс-руководителю облздрава назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. С фигурантов в солидарном порядке взыскан причиненный ущерб в 398 016 000 тенге, с одного из них также взыскан ущерб по гражданскому иску в сумме 769 497 600 тенге.

Как выяснилось, фигуранты дела в 2017 году заключили договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района. При этом в рамках договора ТОО должно было приобрести новое медицинское оборудование. Но в реальности медицинская техника оказалась старой и не имеющей регистрации на территории РК. Таким образом, фигуранты дела завладели бюджетными средствами на сумму более миллиарда тенге.

В последующем на эти деньги было построено здание поликлиники за 890 млн тенге. В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда здание было конфисковано в пользу государства как имущество гражданки США Юлии Гагаркиной. Сама она задолго до регистрации уголовного дела покинула пределы Казахстана и была объявлена в международный розыск.

Позже мы писали о том, что ТОО «Авиценна-Бурабай» продолжало оказывать медицинскую помощь населению Бурабайского района. Стационарная помощь была представлена межрайонной многопрофильной больницей и районной поликлиникой. Также в доверительном управлении ТОО «Авиценна-Бурабай» находились 10 врачебных амбулаторий, 2 ФАП и 32 медицинских пункта.