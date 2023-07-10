На 9 лет осудили экс-руководителя облздрава и предпринимателя в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По девять лет лишения свободы получили экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области и предприниматель. Первый был осужден за пособничество в мошенничестве, второй – непосредственно за мошенничество в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного суда, и.о. руководителя ТОО «Авиценна – Бурабай» К. и экс-руководитель управления здравоохранения И. в 2017 году заключили договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района. Реализовано все было в преступном сговоре с Г., в отношении которой уголовное дело кокшетауским городским судом выделено в отдельное производство,

«В рамках данного договора ТОО обязалось приобрести новое, ранее не использованное медицинское оборудование, соответствующее нормам и техническим условиям, показателям качества, а также требованиям Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг и Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Однако подсудимые поставили ненадлежащую медицинскую технику, завладев денежными средствами на сумму более 1 млрд тенге, в результате чего был причинен государству ущерб в особо крупном размере», - поделились в ведомстве.

Суд усмотрел в действиях подсудимого К. мошенничество в особо крупном размере - п.2 ч.4 ст.190 УК РК, а подсудимого И. - пособничество в мошенничестве - ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.190 УК РК. Вина обоих фигурантов дела доказана показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз.

«При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: К. и И., являясь должностными лицами, принеся присягу, используя свое служебное положение, совершили преступление, материальный ущерб не возмещён. Приговором суда К. и И. назначено по 9 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, у К. конфисковано имущество – автомашина», - добавили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в 2022 году одному из фигурантов дела – экс-руководителю управления здравоохранения Акмолинской области уже был оглашен приговор по другому делу. Тогда восемь лет лишения свободы и возмещение материального ущерба в размере 86,8 млн тенге ему и директору ТОО было назначено за совершение хищения бюджетных средств во время объявленного в стране чрезвычайного положения.

Как добавили в суде, срок по первому приговору будет поглощен сроком по второму.