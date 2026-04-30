Григорий Ломакин поборется за полуфинал «Челленджера» в парах

Казахстанец Григорий Ломакин успешно стартовал в парном разряде на втором подряд «Челленджере» в Шымкенте, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Вместе с россиянином Петром Бар-Бирюковым он пробился в восьмерку сильнейших дуэтов турнира.

В первом круге паре Ломакин / Бар-Бирюков противостоял японский тандем Томохиро Масабаяши / Наоки Таджима. Встреча продлилась 1 час и 13 минут.

Старт матча остался за японскими теннисистами, которые забрали первый сет со счетом 3:6. Однако во второй партии казахстанско-российский дуэт сумел перехватить инициативу, ответив победой — 6:4. Судьба путевки в следующий раунд решилась на супер-тай-брейке, где Ломакин и Бар-Бирюков оказались значительно точнее — 10:5.

За выход в полуфинал соревнований дуэт поспорит с интернациональной парой Виктор Дурасович (Норвегия) / Кай Венельт (Германия).

Ранее Александр Бублик одержал победу в парном разряде на турнире в Мадриде.